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Жаркая погода днем и прохладная ночью ожидается в Алтайском крае в ночь на воскресенье, 28 мая. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, ночью дождей не ожидается. А вот днем в этот день в западных районах Алтайского края возможны гроза и дождь.
Ночью похолодает до +8..+13 градусов, местами по востоку и предгорьям до +2...+7. Днем воздух прогреется до +26...+31 градусов. Ветер ночью будет дуть юго-восточный 3-8 метров в секунду с усилением до 13, днем южный 5-10 местами порывы 10-15.
Напомним, в крае до 31 мая действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (четвертый класс горимости) в Угловском, Шипуновском сохранится. В Рубцовском, Поспелихинском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости)
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