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Настоящее летнее тепло подарит погода жителям Алтайского края в воскресенье, 28 мая. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день столбики термометров поднимутся до +26...+31 градусов.
Днем в этот день местами в западных районах возможно пройдут дождь, гроза. Ветер будет днем дуть южный 5-10 метров в секунду местами порывы 10-15.
В Барнауле днем 28 мая осадков не ожидают. Температура воздуха составит +27...+29 градусов. Ветер будет дуть днем южный 6-11 метров в секунду.
Напомним, в регионе до 31 мая действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (четвертый класс горимости), в Угловском, Шипуновском сохранится. В Рубцовском, Поспелихинском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).
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