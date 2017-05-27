Фото: freekaliningrad.ru
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков занялся производством сыров под общим названием "Медовые лужки", сообщает "ТАСС".
Как пишет издание, хозяйство бывшего чиновника находится Озерском районе Калининградской области. Лужков уже успел купить и установить специальное оборудование из Германии. Первая партия сыра уже была произведена к 9 мая. Это был адегейский сыр.
Вообще в планах у Лужкова наладить производство мягких сортов сыра - бри, камамбер. Но в дальнейшим, по словам экс-мэра, он будет выпускать начать и твердые сорта сыра. Таких, как пармезан.
Отметим, что для изготовления сыров используется собственное сырье. Коровы были куплены в Германии. В хозяйстве у Лужкова примерно 100 голов.
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