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Американская певица Ариана Гранде сообщила, что намерена устроить благотворительный концерт в Манчестере в память о погибших в теракте на "Манчестер Арене" после ее концерта. Об этом пишет "РБК" со ссылкой на ее запись в Twitter.
Певица отмечает, что все вырученные деньги она отправит семьям погибших и пострадавших в теракте. Пока неизвестно, где и когда пройдет благотворительное мероприятие.
Также Гранде рассказала, что просила организаторов тура подобрать для ее выступления безопасное место, где ее поклонники смогут "укрыться от мира, праздновать, исцеляться, чувствовать себя в безопасности и где могут быть собой".
Напомним, вечером 22 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде на "Манчестер Арене" прогремел взрыв. Оказалось, что самодельная бомба взорвалась в фойе. Более 100 человек получили ранения, 22 человека погибли. Взрывчатку привел в действие террорист-смертник. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России).
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