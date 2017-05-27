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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал недавнее заявление президента Украины Петра Порошенко о "щупальцах Кремля" в российских соцсетях. Об этом пишет "ТАСС".
Клинцевич назвал эти слова украинского лидера "типичной паранойей". А после добавил: "Как бы Украина не осталась без президента".
Также первый зампред вспомнил слова первого министра обороны США и министра военно-морского флота Джеймса Форрестола, который 22 мая 1949 года выбросился из окна госпиталя с криком "Русские идут!".
"Эта фраза впечаталась в память человечества как символ сначала антисоветской, а затем антироссийской истерии. "Щупальца Кремля" Петра Порошенко из той же серии", — отметил Франц Клинцевич.
Ранее Петр Порошенко рассказал, что закрыл доступ к российским соцсетям из-за "гибридной войны". По его словам, эта война происходит в виртуальном пространстве, а "щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников".
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