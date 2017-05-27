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Группу "Иванушки International" не пустили на Украину

, ИА "Амител"
Возможно, это произошло из-за Кирилла Андреева, который ездил в Ялту на турнир по хоккею

Фото: s.seatscan.ru

Украина закрыла въезд на свою территорию для участников российской поп-группы "Иванушки International", рассказал в интервью газете "Комсомольская правда" Андрей Григорьев-Аполлонов.

"Искренне огорчены!" — отметил исполнитель. По его словам, группа не давала концерты ни в Крыму, ни на Украине с того момента, как полуостров вновь стал территорией России.

 Григорьев-Аполлонов предположил, что запрет мог произойти из-за участника группы Кирилла Андреева. Он посещал Ялту на спортивный турнир по хоккею.  

Певец рассказал, что  въезде в страну музыкантов "Иванушек International" идентифицировали "как единое целое".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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