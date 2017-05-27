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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала недавний инцидент с задержанием девятилетнего мальчика в центре Москвы.
"Вчера в Москве задержали мальчика. Я,конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребёнок...Разберёмся во всем обязательно", — написала она в Facebbok.
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Как ранее сообщало ИА "Амител" , московские полицейские задержали в районе Арбата 9-летнего мальчика, читавшего вслух отрывки из "Гамлета". После того, как ребенка задержали, он пояснил, что просить деньги на улице его заставляли родители. Также сообщалось, что МВД инициировало проверку по этому поводу.
Комментарии
Назначить попадью защитницей прав мирских детей это откровенное глумление. Это как Невзорова поставить главпопом... Ведь ни ребенка, ни его отца, ни мачеху она защищать не будет, а действовать надо быстро, ибо уже есть намерение посадить мачеху, пытавшуюся защитить ребенка...