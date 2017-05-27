Фото: yaplakal.com
Знаменитый российский певец Дмитрий Маликов прокомментировал творчество ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой. Свое мнение об ее песнях Маликов выложил на странице в Twitter.
"Попался на очи царские клип Бузовой... А посему повелеваю: Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку, дабы другим неповадно было!" — написал он.
Попался на очи царские клип Бузовой..А посему повелеваю:Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку дабы другим неповадно было!— Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 26 мая 2017 г.
Свое заявление певец позже прокомментировал для "Комсомольской правды". Маликов отметил, что это была шутка и ирония.
"Ну конечно! (смеется) Как же можно к этому серьезно относиться. Конечно, шутка! Там же от лица царя, я же не царь, я Дмитрий Маликов. Не обращайте внимания. Ничего я не раскритиковал. Не относитесь серьезно к моему Твиттеру, я же иронизирую",- отметил певец.
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