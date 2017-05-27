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Туристы в Алтайском заповеднике у водопада "Аю-кечпес" встретили медведицу и медвежонка, пишет портал "Новости Горного Алтая".
Туристам удалось снять эту встречу на видео. Как пишет издание, отдыхающие подъехали на небольшом катере полюбоваться на водопад. Там они увидели медведицу, которая переходила бурный поток к своим маленьким медвежатам, которые, скорее всего, не смогли преодолеть поток.
Отметим, что видео сделал Андрей Туймешев, занимающийся проведением экскурсий по Телецкому озеру, дипломированный экскурсовод и капитан.
Любопытно, что название водопада переводится, как "медведь не пройдет".
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