Этого праздника житель Барнаула Александр Борискин ждет целый год. Ждет, чтобы с гордостью надеть свою зеленую фуражку, вновь увидеть братьев по оружию и встать с ними в ровную шеренгу на площади у Мемориала Славы. Сейчас ему 67 лет. Его служба в армии закончилась 45 лет назад. Но, как известно, бывших пограничников не бывает. И сегодня Александр Михайлович продолжает нести свою службу

Служить в советской армии мечтал каждый мальчишка. И Саша не был исключением. Но если ребята грезили о ВДВ, Борискин всей душой хотел попасть в пограничные войска. Еще подростком 28 мая он бегал в парк Железнодорожного района Барнаула, где сейчас находится Мемориал Славы, чтобы увидеть встречу пограничников.

Судьба сделала подарок пацану. Александр отправился служить на советско-японскую границу, на остров Сахалин. Погода там даже для сибиряка была не сахар. Частые штормы, дожди, ветер до 40 метров в секунду. Снега наметало высотой с двухэтажный дом. В таких условиях, чтобы добраться до хозблоков, идти приходилось, держась за веревку. Заходили "в гости" и медведи. В этих условиях Александру и его сотоварищам нужно было не просто отбывать время службы, а по-настоящему, зорко охранять границы нашей родины.

"Сколько человек служит на заставе, не называют. Военная тайна. Но все мы жили как большая дружная семья. Два года пролетели очень быстро, и в 1971 году я вернулся на родной Алтай", — вспоминает Александр Михайлович.

"Алтайский Карацупа"

28 мая 1972 года Александр при полном параде пришел на традиционное место встречи пограничников – Мемориал Славы. В этот день здесь собрались десятки других пограничников. Никаких торжественных мероприятий не было, сослуживцы просто стояли и общались. А хотелось настоящего праздника.

"Из администрации никто не пришел. И я сам решил поздравить братьев по оружию с нашим праздником. Тогда не было ни микрофонов, ни колонок. Все на голосе", — вспоминает Борискин.

Недолго думая, парень в маленькой зеленой фуражке-"карацуповке*" громко скомандовал: "Стройся!" И рядового все послушались, даже те, кто был значительно старше. На площадке выстроилась ровная шеренга.

"Почтили память павших советских солдат: преклонили колено, возложили цветы. А на следующий год уже сами пограничники попросили: "Карацупа**, давай, строй". Это прозвище ко мне с того дня и прилипло", — улыбается пограничник.

С этого началась новая, общественная работа Александра Борискина. Каждый год 28 мая он приходил на площадь Победы, чтобы построить своих пограничников и поздравить с праздником. Если этот день был рабочим, брал отгул или отпуск за свой счет.

Председатель

А еще он загорелся идеей во что бы то ни стало выяснить, сколько в Алтайском крае проживает пограничников-ветеранов. Начал Александр со своего Ленинского района. Несколько месяцев он провел в архивах. Только снятых с воинского учета было около 400 человек. Потом он пошел в обход по адресам: нужно было выяснить, кто из бывших пограничников еще жив и, может быть, нуждается в помощи.

Самому Борискину помощи никто не оказывал, все было на голом энтузиазме. Но даже при такой "должности" у Александра Михайловича не было своего кабинета и стационарного телефона. В основном все вопросы приходилось решать "на ногах". Это создавало дополнительные трудности, вскользь признается Борискин. Но разве настоящий пограничник трудностей испугается?

Но потом активного парня заметили. И в 1995 году, помимо основной работы водителем, Александр Михайлович стал председателем клуба ветеранов-пограничников в краевом общественном фонде ветеранов, инвалидов-пограничников Алтайского края. Уже через год он создал и возглавил первичную организацию при Совете ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Ленинского района.

"Самое печальное известие, когда провожаешь ветерана в последний путь. Помню, заболел один из моих — Кондрашин Анисим Трофимович. У него был рак позвоночника. Я в комендатуру. Тогда начальником погранотряда был полковник Игорь Борисович Цветков. Говорю, Кондрашин майор в отставке, до Берлина дошел. Нужен салют, почетный караул и духовой оркестр. В это время у алтайских пограничников своего оружия еще не было. Цветков звонит в связь, договорился. Сказали, помогут. Оставалось полчаса. Мы срочно выезжаем. Ставлю двух человек в почетный караул у подъезда ветерана. Провожали в последний путь под музыку духового оркестра. На кладбище был салют. А сразу после него началась гроза, и я подумал, что, наверное, небеса плачут об этом человеке. Трудно все это вспоминать", — сдерживая слезы, рассказывает Александр Михайлович.

"Подари мне автомат"

Помимо работы с ветеранами, с самого начала этот человек стал уделять большое внимание и работе военно-патриотических клубов, урокам мужества в школах и интернатах. Ему хотелось передать историю младшему поколению, рассказать о подвигах наших ветеранов, их наградах. Донести, что такое чтить традиции, какова цена солдатской дружбы, чтобы в будущем все это помогло им стать настоящими людьми и они смогли найти свое место в жизни.

Особые отношения сложились у Александра Михайловича со специнтернатом №4.

"К нашему празднику воспитанники приготовили в подарок свои рисунки. Один из них мне особенно понравился: пограничник с собакой задерживает нарушителя границы. Спрашиваю, и где этот пограничник. Подходит ко мне автор – мальчишка лет 10. А я был в форме. И он вдруг спрашивает: "А у тебя автомат есть? " Отвечаю: "Есть, как же пограничник и без автомата". "А подаришь? " — спрашивает. Вы знаете, сердце защемило. Отвечаю: "Подарю". Приехал в "Алтай Иж" и купил им автомат Калашникова для сборки и разборки. В торжественной обстановке вручили его интернату. Это не высказать словами, сколько было радости у детей", — вспоминает пограничник.

В Совете ветеранов, когда узнали про этот подарок, велели собирать все квитанции. Потом, если появится возможность, обещали возместить расходы. Узнали о работе Александра Михайловича и местные депутаты.

"Пишите письма, поможем, обещали народные избранники. Если честно сказать, до сегодняшнего дня все помогают и помогают", — смеется пограничник.

"А потом все в том же Совете ветеранов сказали, что срок действия квитанций прошел, их надо в течение месяца реализовать. Теперь они негодны. Долго не думая, взял в кулак эти бумажки и выбросил в мусорное ведро. Я человек справедливый и не привык жить на коленях. Лучше умереть стоя", — с юмором рассказывает эту историю Александр Михайлович.

Вообще Борискин любит дарить подарки. Про таких говорят – последнюю рубаху отдаст. Свою легендарную "карацуповку" отдал в музей Алтайского погранотряда. А для музея Жукова, что в школе №89, пограничник собственноручно изготовил муляж автомата Калашникова.

"Я сделал его в домашних условиях из алюминия. Там есть и мушка, и защелку к магазину выпилил. На кантарике взвесил — 3800 граммов, так что даже весовую массу выдержал. А обошелся без чертежей. Когда мне говорят, ой, да не может быть, чтобы без чертежа, отвечаю, я свой автомат на память помню. Жена, когда его увидела, строго сказала, Саша, не вздумай пулемет домой принести", — рассказывает еще один важный момент из жизни Александр Михайлович.

Барнаульская застава

В 1997 году стало известно, что для охраны государственной границы с Казахстаном у нас появится Барнаульский погранотряд. Александр Михайлович отлично помнит, как встречали пограничников.

"Я был очень рад. Наконец-то будет кому докладывать о построении. Вскоре погранотряд пригласил меня в гости на заставу, что на границе с Монголией. У меня была одна просьба к командиру — разрешите переночевать с ребятами в кубрике. И он дал добро. Мы долго разговаривали с парнями, решали какие-то их проблемы. Я будто на одну ночь снова вернулся на любимую службу", — рассказывает Борискин.

Телефонный звонок

А потом началась подготовка к 80-летию образования пограничных войск. При материальной поддержке главы администрации Ленинского района Сергея Краснова Александр Михайлович подготовил для ветеранов своего района скромные подарки. К юбилею ликеро-водочный завод выпустил "Пограничную водку".

"46 ветеранов были награждены нагрудными знаками "Отличник пограничных войск II степени". Еще 50 человек удостоились медали "80 лет пограничным войскам". У моих ветеранов на глазах были слезы, ведь их наконец-то вспомнили", — рассказывает Борискин. Он не рассказывает, что "вспомнили" пограничников при его непосредственном участии, но его сослуживцы об этом хорошо знают.

В 1998 году Александра Михайловича избрали председателем Совета ветеранов-пограничников в Барнауле. Эта была общественная организация, без юрлица, не имеющая своей печати, не собирающая членские взносы, которая находилась при городском Совете ветеранов войны труда и правоохранительных органов.

А в марте 2003 года в доме Александра Михайловича раздался телефонный звонок. Ему сказали, что занимать пост руководителя ветеранской организации города Барнаула может только кадровый офицер с 20-летней выслугой лет. На тот момент Борискин был старший прапорщик в отставке. Он стойко вынес это испытание и не опустил рук.

"Если не я, то кто"

Он до сих пор занимает пост председателя Совета ветеранов-пограничников родного Ленинского района. Носит гордое звание "Ветеран труда Алтайского края". В его копилке много наград, но их перечислять он не любит. Говорит, каждая важна и особо значима.

Александр Михайлович по-прежнему силен духом, продолжает оставаться в строю, принимает активное участие в различных мероприятиях. Он встречал пограничные эстафеты в Барнауле в честь 55-й, 60-й, 65-й и 70-й годовщин победы в Великой Отечественной войне. Продолжает вести работу с детьми. А 28 мая обязательно придет на свой главный праздник — День пограничника, чтобы поздравить своих ребят с праздником и преклонить колено в память о воинах, павших, защищая границу нашей родины.

"Нынче будет 45 лет, как я занимаюсь этой работой. Некоторые говорили: зачем это все тебе надо?! А если не я, то кто это сделает. А я хочу, чтобы наши традиции жили вечно. Хочу показать молодому поколению нашу выдержку, дисциплину, потому что пограничные войска – это лицо нашей родины. Мы в зеленых фуражках стоим на страже нашего государства. Я скажу словами Сергея Лазо: "Не каждому дано ходить по последнему метру своей родной земли. Это действительно так!" — заключил Александр Михайлович.

**Карацуповкой называют маленькую фуражку образца 1935 года и камуфлированный берет с козырьком для пограничных нарядов. * Никита Федорович Карацупа — Герой Советского Союза, полковник пограничной службы. Знаменит своими рейдами против нарушителей границы, во время которых он использовал хорошо обученных собак. За 20 лет службы на границе Карацупа задержал 338 нарушителей границы и уничтожил 129 шпионов и диверсантов, не сложивших оружие.