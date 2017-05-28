Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) доказали, что повышение температуры воздуха ночью негативно влияет на качество сна. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Eurekalert!.

Исследование проводилось в течение девяти лет, ученые наблюдали за сном 765 тысяч американцев.При этом данные граждан о бессонных ночах сравнивались с данными за температурой воздуха, которые предоставил Национальный центр экологической информации.

В результате выяснилось,что повышение температуры в ночное то время даже на один градус по Цельсию приводит к тому, что в месяц на каждые 100 человек приходится три бессонные ночи. Негативный эффект усиливается в летнее время года.

При этом, по данным ученых, чем старше человек, тем выше у него зависимость сна от температуры воздуха. Например, граждане в возрасте 65 лет и старше в два раза больше страдают от проблем со сном, чем молодые.

Ученые продолжат свои исследования по этому вопросу. Сейчас они намерены изучить взаимосвязь сна и погоды в теплых странах.

Напомним, взрослому человеку необходимо в сутки спать 7-8 часов. В ином случае у него снижается иммунитет и возникают неврологические проблемы.