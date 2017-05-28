Немецкий автоконцерн Volkswagen приобрел права на бренд "Moskvich". По сообщениям различных СМИ, в ближайшем будущем концерн собирается возродить бренд легенды советского автопрома.
Напомним, последняя модель "Москвича" вышла с конвейера в 2001 году. Это был Москвич-2141. В 2010 году компания была признана банкротом. Сегодня Volkswagen заявила о том, что собирается создавать бюджетные автомобили. Выпускать их планируют для стран Восточной Европы и СНГ. Эти автомобили и будут выпускаться под брендом "Москвич". Как пишут "Актуальные новости", есть некоторые данные в пользу того, что новые "Москвичи" могут начать собираться в Калуге.
Впрочем, сообщается, что точных данных, подтверждающих эту информацию, пока нет.
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