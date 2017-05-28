Старейшая актриса России Варвара Шурховецкая скончалась на 103-м году жизни в Ростове-на-Дону, пишет "ТАСС".
Как сообщается, смерть актрисы наступила 25 мая. Прощание с Варварой Шурховецкой пройдет 29 мая на Северном кладбище в крематории.
Варвара Шурховецкая родилась 17 декабря 1913 года в Пятигорске Ставропольского края. В театральное училище она поступила 1931 году. За свою карьеру она проработала в Русском драматическом театре, в Ростовском театра комедии, а затем — в Ростовском академическом театре драмы имени М. Горького.
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В Ростове-на-Дону на 104-м году жизни скончалась старейшая в России актриса театра Варвара Шурховецкая.Российская газета - Юг Россиивчера в 19:09
Варвара Шурховецкая родилась 17 декабря 1913 года в Пятигорске