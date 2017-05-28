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Умерла старейшая актриса России Варвара Шурховецкая в возрасте 102 года

, ИА "Амител"
Актриса скончалась 25 мая в Ростове-на-Дону

Старейшая актриса России Варвара Шурховецкая скончалась на 103-м году жизни в Ростове-на-Дону, пишет "ТАСС".

Как сообщается, смерть актрисы наступила 25 мая. Прощание с Варварой Шурховецкой пройдет 29 мая на Северном кладбище в крематории.

Варвара Шурховецкая родилась 17 декабря 1913 года в Пятигорске Ставропольского края. В театральное училище она поступила 1931 году. За свою карьеру она проработала  в Русском драматическом театре, в Ростовском театра комедии, а затем — в Ростовском академическом театре драмы имени М. Горького.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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28.05.2017 09:47
- гость -

В Ростове-на-Дону на 104-м году жизни скончалась старейшая в России актриса театра Варвара Шурховецкая.Российская газета - Юг Россиивчера в 19:09

Варвара Шурховецкая родилась 17 декабря 1913 года в Пятигорске

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