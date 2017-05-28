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Возгорание жилого многоквартирного дома произошло в Рубцовске вечером в субботу, 27 мая, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 19:48. Через семь минут возгорание было локализовано, еще через одну минуту ликвидировано.
На пожар выезжали девять сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекались семь человек личного состава и три единицы техники.
Комментарии
а это хде?
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