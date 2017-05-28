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Ни один жилой дом и ни один приусадебный участок не находится в зоне подтопления в Алтайском крае, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону. Таковы данные на 21.00 вечера субботы.
"На ликвидацию последствий подтопления на территории Алтайского края задействованы 131 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 104 человек, 15 единиц техники",- сказано в сообщении ведомства.
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Отметим, в Алтайский край пришла вторая волна паводка. На этой неделе вода в реке Обь в районе Барнаула превышала критическую отметку. В пятницу, 26 мая, река находилась на отметке 525 сантиметров над нулем водомерного поста. За сутки вода опустилась на 16 сантиметров.
Комментарии
"Отметим, в Алтайский край пришла вторая волна паводка."
Вы не правы.
Вторая волна паводка приходит в начале июня.
Ожидайте рост уровня через неделю.
А пик паводка должен быть в 10-20 числах июня.
Вырастет еще водичка.