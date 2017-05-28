Фото: asfera.info
Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил сотрудников Пограничного управления ФСБ России по региону с профессиональным праздником, который празднуется ежегодно 28 мая. Текст поздравления опубликован на официальном сайте администрации Алтайского края.
В своем поздравлении глава региона отметил, что пограничная служба всегда связана с многочисленными опасностями и трудностями.Также он подчеркнул, что эта работа пользуется в России особым уважением.
"Народная память хранит подвиги тех, кто первым вставал на пути врага, не жалея себя берег родную землю. И сегодня мы точно знаем, что самые протяженные в мире государственные рубежи находятся под защитой мужественных, самоотверженных, профессиональных воинов. Ваша бдительность, добросовестность – залог мира и спокойствия миллионов россиян",- сказано в поздравлении.
Александр Карлин напомнил, что в Алтайском крае сотрудники Пограничного управления ФСБ России охраняют около 850 километров границы России и Казахстана. Также губернатор пообещал и в дальнейшем оказывать им содействие в вопросах обустройства государственной границы, улучшения социальных и бытовых условий военнослужащих.
В заключении, Александр Карлин пожелал пограничникам крепкого здоровья, семейного благополучия, терпения и успехов в этом нелегком, но почетном деле.
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