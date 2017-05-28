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Предварительное голосование "Единой России" началось в Барнауле

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Праймериз пройдут с 8 утра до 20 часов вечера 28 мая

Фото: Amic.ru

Предварительное голосование партии "Единая Россия" проходит в воскресенье, 28 мая, по всей стране. В Барнауле в 8 часов утра открылось 60 участков для голосования. По итогам сегодняшних праймериз партия отберет кандидатов на выборы 10 сентября 2017 года в Барнаульскую городскую думу.

Как ранее сообщал председатель оргкомитета праймериз Юрий Еремеев для барнаульцев будет работать 60 участков — по три на каждом из 20 избирательных округов. Любой барнаулец (с пропиской) может прийти на ближайший участок и проголосовать  за одного или нескольких кандидатов, которые, по его мнению, достойны для выдвижения в думу Барнаула. 

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Участки работают с 8 до 20 часов. Найти свой участок для голосования и список кандидатов можно на сайте Предварительного голосования pg.er.ru.

Всего на 40 мандатов в Барнаульской городской думе заявились более 190 человек. Процедуру регистрации прошли 177 претендентов, но до голосования дошли 160.

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"В праймериз участвует только 12 из 30 действующих депутатов — "единороссов", ныне заседающих в парламенте города. Среди претендентов – представители ОНФ, бюджетной сферы, несколько десятков представителей бизнеса, люди с серьезным управленческим опытом", — прокомментировал генеральный директор "Агентства политических и экономических коммуникаций “АПЭК” Дмитрий Орлов.

Читайте также в сюжете: Выборы-2017
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.05.2017 08:50
- гость -

Кроме их самих в этом "педикулёзе" ни кто и не учавствует

0  0
28.05.2017 08:54
гостю

сходи к врачу, а то видимо у тебя проблемы со здоровьем, видимо

0  0
28.05.2017 08:55
александр

не знал. надо будет сходить проголосовать сегодня. в прошлом году на участках куча людей было

0  0
28.05.2017 08:59
орлов прокомментировал

Я думаю, формула «перезагрузки», которая используется партией, смена менеджмента в Барнауле и не только, наличие достаточно эффективных технологов, проекты в области городской среды, которые видят все – все это позволяет партии серьезно мобилизоваться. Поэтому я думаю, что на выборах в Барнаульскую городскую Думу получение партией свыше пятидесяти процентов голосов по списку – это вполне реальная задача. А с учетом того, что в одномандатных округах доминирование партии традиционно, то результат в Барнауле будет очень благоприятным. Орлов Д.

0  0
28.05.2017 09:03
Vaz

Вот кому заняться нечем. 160 претендентов, совсем люди работать не хотят.

0  0
28.05.2017 09:06
Виктория

в БГД нужны грамотные люди со свей четкой позицией.Праймериз проводить целесообразно ,в этом случае.

0  0
28.05.2017 09:08
Ксения

Наконец то наступил Светлый День Нашего Праймириса! А сейчас то,Сашенька, сколько народу желает поучавствовать в Нашем Праймирисе-очередь везде, аки к мавзолею ленина при ссср!Беги сынок-очередь на тебя занята!

0  0
28.05.2017 09:10
- гость -

шоу для лохов за их же деньги

0  0
28.05.2017 09:10
- гость -

Читаешь комменты, как люди "витают в облаках".:

0  0
28.05.2017 09:16
28.05.2017 09:10 - гостю

шоу ты в телевизоре увидишь, клоун.

0  0
28.05.2017 09:17
эксперт

Я думаю, формула «перезагрузки», которая используется партией, смена менеджмента в Барнауле и не только, наличие достаточно эффективных технологов, проекты в области городской среды, которые видят все – все это позволяет партии серьезно мобилизоваться. Поэтому я думаю, что на выборах в Барнаульскую городскую Думу получение партией свыше пятидесяти процентов голосов по списку – это вполне реальная задача. А с учетом того, что в одномандатных округах доминирование партии традиционно, то результат в Барнауле будет очень благоприятным. Орлов Д.

0  0
28.05.2017 09:22
- гость -

критики полно, да ни единой конструктивной. "диванные эксперты" только и могут, что разглагольствовать.

0  0
28.05.2017 09:23
Игорь

50 процентов он ждет, этот Орлов Д.)) Бюджетников то всех подтянули на голосование, господин Орлов Д.? Жену мою вот обязали сегодня придти на ваши игрища, и даже указали за кого нужно проголосовать

0  0
28.05.2017 09:27
Игорь

Не чураются же собирать народ накануне и с серьёзными рожами давать ценные указания, грозиться оргвыводами и неприятностями непришедшим. Ничего не меняется в этой наследнице КПСС. Желаю вам того же финала))

0  0
28.05.2017 09:34
- гость -

Пилят деньги народные, хлопцы. А остальному населению - денег нет, но держитесь...

0  0
28.05.2017 09:40
Ксения

Я думаю, формула «перезагрузки», которая используется партией, смена менеджмента в Барнауле и не только, наличие достаточно эффективных технологов, проекты в области городской среды, которые видят все – все это позволяет партии серьезно мобилизоваться. Поэтому я думаю, что на выборах в Барнаульскую городскую Думу получение партией свыше пятидесяти процентов голосов по списку – это вполне реальная задача. А с учетом того, что в одномандатных округах доминирование партии традиционно, то результат в Барнауле будет очень благоприятным. Орлов Д.

0  0
28.05.2017 09:46
- гость -

в Бразилии с коррупционерами поступают жестко - подожгли здание министерства финансов раньше во время протестов сожгли министерство сельского хозяйства. ранее всплыла запись разговора, где действующий президент страны пытается подкупить небольшой суммой денег бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью

0  0
28.05.2017 09:50
Станиславский

Едрисята, я вам не верю!

0  0
28.05.2017 09:50
Игорь

Бюджетники для этой местной едрисни как быдло, как свои холопы, им можно приказать в почти в хамском тоне. А ведь партфункционеры эти читали Конституцию, чуть что трясут ею на всех углах. Почему так? Откуда это?

0  0
28.05.2017 09:51
- гость -


28.05.2017 08:54
гостю
сходи к врачу, а то видимо у тебя проблемы со здоровьем, видимо

походу тебе к климакссологу без очереди пора

0  0
28.05.2017 10:07
Илья первому

Рекомендую для начала русский язык выучить, а потом уже обвинениями разбрасываться. Единая Россия - партия которая демонстрирует реальный результат, партия, которая максимально старается сделать полит процесс прозрачным, чтобы жители решали свои проблемы с помощью простых и понятных механизмов, и вообще, при чем тут педикулез?

0  0
28.05.2017 10:13
Строитель

Согласен с теми, кто считает, что идея перезагрузки и новые амбициозные партийные проекты предопределят стратегию партии. Праймериз же в этом году стал ещё более понятным, потому как люди наглядно видят за что они голосуют и как конкретно улучшается наш город

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28.05.2017 10:16
Игорь для Ильи

Я про прозрачный политпроцесс. Вот объясни мне, мил человек, почему ваша партия считает нужным сгонять на ваши игрища бюджетников под страхом оргвыводов! Вот это что такое? Это прозрачный политпроцесс или нет? Как это соотносится с конституцией? А со здравым смыслом? Или все средства хороши?

0  0
28.05.2017 10:21
Гость

Игорь, если у вас есть какие то неопровержимые доказательства, которые лежат за рамками "мне баба нюра нашептала" то вы можете смело обращаться туда, где подобные вещи пресекаются. Вот лучше ты объясни. чем его мнение отличается от твоего? почему он не может говорить вещи зеркально тебе противоположенные. Ты так бурно реагируешь. Фишка в том, что большинство из тех горе шутников тут вообще не понимают той вещи, что кто то может думать иначе, сразу кидаетесь и начинаете жонглировать грязью. Зачем?

0  0
28.05.2017 10:23
- гость -

ЕР самая воровская партия, вытерающая задницу конституцией.

0  0
28.05.2017 10:30
Игорь

Я же тебе говорю, жену мою обязали пойти на выборы и всех её коллег по работе. Будешь спорить и делать круглые глаза? Утверждать что этого не может быть в нашем городе? Призываешь жаловаться? Только где она дальше работать будет, если откажется? Прочем, вам хоть сс... в глаза, всё божья росса!

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28.05.2017 10:33
Игорь

А реагирую бурно потому, что вам и вашим местным партийным бонзам плевать на людей, на их права. Вы о законе вспоминаете, только когда вам это выгодно!

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28.05.2017 10:36
Десятник

Перед вами очередной недотролль. Вам представлено глупое суждение - без доказательное, с нелогичным выводом. Очевидно, что человек не парится по поводу того, чтобы как то разбираться в ситуации прежде чем строчить сюда, очевидно, что годиков человеку не более 14. Вы сударь либо отстаете от своих сверстников в развитии, либо действуете по какому то плану. Эта игра на антикоррупционной риторике, ну а дальше что? У вас какие то альтернативы? Если нет, то вы не лучше петуха на крыше сарая по утрам

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28.05.2017 10:45
Игорь для Десятника

Ваш пассаж тоже не информативен, выстрел мимо, так сказать, сударь. С кем именно вы пытаетесь тут спорить?

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28.05.2017 10:48
- гость -

Вижу из окна толпы празднично одетого народа, которые с улыбками на лицах и цветами в руках, отложив неотложные дела на своих дачах и огородах, идут в избирательные участки на праймериз партии, называемой в простонародье партией жуликов и воров, чтобы отдать свои голоса за наиболее достойных из них! Это ли не победа демократии?

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