Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарь реготделения "Единой России" Александр Романенко проголосовал на одном из счетных участков предварительного голосования партии "ЕР" по выборам в Барнаульскую городскую д. Праймериз проходят в воскресенье, 28 мая, в 8 утра до 20 часов вечера.
Романенко сообщил, что предварительное голосование в краевой столице проходит в штатном режиме
"Сегодня в 8.00 в Барнауле открылись 60 счетных комиссий. Барнаульцы приступили к предварительному голосованию. Лично я, ставя отметки в бюллетене, сделал свой выбор осознанно. Сегодняшнему дню предшествовала большая подготовительная работа Организационного комитета, участников предварительного голосования, людей, их поддерживающих. И результатом совместной работы станет команда "Единой России" на выборы 10 сентября, которую мы сформируем вместе с барнаульцами", — прокомментировал он.
Проголосовать может любой барнаулец (по месту прописки). В бюллетене можно будет выбрать одного или нескольких кандидатов, которые, по его мнению, достойны для выдвижения в думу Барнаула.
Найти свой участок для голосования и список кандидатов можно на сайте Предварительного голосования pg.er.ru. Кандидаты, которые по итогам праймериз наберут наибольшее количество голосов, партия выдвенет от себя на выборы в Барнаульскую городскую думу 10 сентября 2017 года.
Предварительное голосование проходит в эти дни по всему региону, но только в Барнауле за будущих кандидатов от "Единой России" проголосовать могут простые люди, а не только члены самой партии.
О том, что такое праймериз и зачем партия проводит эту процедуру читайте в тексте ниже.
Комментарии
на самом голосовании многое зависит от жителей города. сами кандидаты свою работу уже проделали. теперь выбор за барнаульцами. тут стоит подходить ответственно к выбору,а не абы как)
+ 100501 тебе Викуль!
Я думаю, формула «перезагрузки», которая используется партией, смена менеджмента в Барнауле и не только, наличие достаточно эффективных технологов, проекты в области городской среды, которые видят все – все это позволяет партии серьезно мобилизоваться. Поэтому я думаю, что на выборах в Барнаульскую городскую Думу получение партией свыше пятидесяти процентов голосов по списку – это вполне реальная задача. А с учетом того, что в одномандатных округах доминирование партии традиционно, то результат в Барнауле будет очень благоприятным. Орлов Д.
ребята - очнитесь вы серите ...
..а мы и не спим.
Хорошо устроились, платят за урны, помещения, членам комиссии из кармана населения и все это незаконно...
Матвейки, Ксении, Викули - удачи вам, шестёрки подпевалы! Сегодня ваш день выслужиться перед старшими партейными товарищами. Настанет и ваш день, когда ЕДРО даст вам порулить и сколотить свой капиталец)))
Только партия Единая Россия может создать условия для дальнейшего обогащения эксплуататоров и дальнейшего нищания эксплуатируемых! Выбор за вами!
Очевидно, что в штатном режиме, ЕР отличается хорошими организационными способностями. Праймериз теперь стал привычной процедурой, так что никаких проблем не предвидится, все спланировано!
С самого утра кончаю.
Ну а вы тут чего развылись, вам то только поварешкой по батарее колотить. Максимум возможностей хватает сидеть в интернете поливать других желчью, особо не скрывая свое полное равнодушие по поводу происходящего в городе. Не удивительно, что вам не нравится абсолютно любые перемены. Конечно, лучше за королем пубертата навальным тупо следовать, он то вас к успеху приведет. так же на жепе всю жизнь просидите
Ксюш, я тоже с Колей и Максом.
В России нет партии, представляющей интересы бедного и среднего классов. Все партии, так или иначе, представляют интересы правящего класса олигархии и находящегося у нее на кормлении чиновничества.
Так что все эти праймериз только для отвлечения населения от борьбы за свои социальные права завоеванные дедами, круг которых постоянно сужается государством.
Партия Единая Россия настолько дискредитировала себя, что никакае праймериз не помогут. Нельзя бочку дерьма исправить ложкой меда.
Политическая партия - авангард класса, ер - партия буржуазии, следовательно она проводит политику в интересах буржуазии
и все ее приоритеты в работе заключаются в обслуживании рф-овской буржуазии.
«ЕР» – ум, честь и совесть эпохи? А если нет – зачем нам этот чемодан без ручки?
Отсутствие партии бедных как связано с праймериз и ЕР? Именно ЕР пытается отдуваться за все партии, которые ничего не делают, и активизируются только перед выборами! Поэтому то, что в РФ нет партии бедных ( что само по себе абсурдно, потому что "партии бедных" нет НИГДЕ) явно не ЕР виновата
Предварительное голосование есть предварительное голосование. Если они хотят его проводить, то флаг им в руки - они итак помимо этого реализуют еще кучу всяких неориентированных на политику проектов (которые большинство выражая тут свою попоболь упрямо стараются в упор не замечать, что веселит). Все эти песни про бедность других партий и про то, что они вот все куплены уже бесят, другие партии просто сдали регион, ибо все, чем теперь ограничиваются - гора пустых обещаний. Да и в чем проблема. Не нравится - не голосуй. Хочешь кому то что то доказать - иди в политику и доказывай, умник.
Назовите хоть один нацпроект, который бы успешно не провалила Единая Россия? Ну кроме распила госбюджета.
Правящая партия может выражать только интересы правященго класса - олигархата и чиновничества, которые присосались к ресурсам страны и просто так власть не отдадут.
Зачем прймериз, когда вся партия бракованная
Вы очень смешные, сначала бы прочитали пару авторов касательно политпроцесса, партобразования, и касательно функционирования различных систем в целом. И тогда бы до ваших умишек, возможно, дошло бы, что вы несете откровенную чушь. Вы получаете то, что творите сами. Если вы человек совковая лопата и пропускать выборы у вас в крови, то готовьтесь, что люди которым не плевать на ИХ интересы будут голосовать в рамках системы и своих целей добиваться. и то, что большинство из вас мамкиных нигилистов этот институт манкирует является прямой причиной ваших проблем. на ходу в свой велосипед палку ставите
Вижу из окна толпы празднично одетого народа, которые с улыбками на лицах и цветами в руках, отложив неотложные дела на своих дачах и огородах, идут в избирательные участки на праймериз партии, называемой в простонародье партией жуликов и воров, чтобы отдать свои голоса за наиболее достойных из них! Это ли не победа демократии?
Вспомните Ленина: "Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнётом буржуазии, под гнётом наёмного рабства, и потом получить власть. Это верх тупоумия или лицемерия, это - замена классовой борьбы и революции голосованиями при старом строе, при старой власти." (с)
ЕР - вши лобковые на теле России. Ваш педикулёз всю страну достал.