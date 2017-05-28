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Спикер парламента Алтайского края проголосовал на праймериз "Единой России"

, ИА "Амител"
Александр Романенко сообщил, что процедура предварительного внутрипартийного голосования проходит в штатном режиме

Фото: пресс-служба партии Единая Россия

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарь реготделения "Единой России" Александр Романенко проголосовал на одном из счетных участков предварительного голосования партии "ЕР" по выборам в Барнаульскую городскую д. Праймериз проходят в воскресенье, 28 мая, в 8 утра до 20 часов вечера.

Романенко сообщил, что предварительное голосование в краевой столице проходит в штатном режиме

"Сегодня в 8.00 в Барнауле открылись 60 счетных комиссий. Барнаульцы приступили к предварительному голосованию. Лично я, ставя отметки в бюллетене, сделал свой выбор осознанно. Сегодняшнему дню предшествовала большая подготовительная работа Организационного комитета, участников предварительного голосования, людей, их поддерживающих. И результатом совместной работы станет команда "Единой России" на выборы 10 сентября, которую мы сформируем вместе с барнаульцами", — прокомментировал он.

Проголосовать может любой барнаулец (по месту прописки). В бюллетене можно будет выбрать одного или нескольких кандидатов, которые, по его мнению, достойны для выдвижения в думу Барнаула. 

Найти свой участок для голосования и список кандидатов можно на сайте Предварительного голосования pg.er.ru. Кандидаты, которые по итогам праймериз наберут наибольшее количество голосов, партия выдвенет от себя на выборы в Барнаульскую городскую думу 10 сентября 2017 года.

Предварительное голосование проходит в эти дни по всему региону, но только в Барнауле за будущих кандидатов от "Единой России" проголосовать могут простые люди, а не только члены самой партии.

О том, что такое праймериз и зачем партия проводит эту процедуру читайте в тексте ниже. 

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Комментарии

28.05.2017 09:33
Виктория

на самом голосовании многое зависит от жителей города. сами кандидаты свою работу уже проделали. теперь выбор за барнаульцами. тут стоит подходить ответственно к выбору,а не абы как)

0  0
28.05.2017 09:35
Ксения

+ 100501 тебе Викуль!

0  0
28.05.2017 09:38
Матвей

Я думаю, формула «перезагрузки», которая используется партией, смена менеджмента в Барнауле и не только, наличие достаточно эффективных технологов, проекты в области городской среды, которые видят все – все это позволяет партии серьезно мобилизоваться. Поэтому я думаю, что на выборах в Барнаульскую городскую Думу получение партией свыше пятидесяти процентов голосов по списку – это вполне реальная задача. А с учетом того, что в одномандатных округах доминирование партии традиционно, то результат в Барнауле будет очень благоприятным. Орлов Д.

0  0
28.05.2017 09:47
- гость -

ребята - очнитесь вы серите ...

0  0
28.05.2017 09:53
ребята-едрисята

..а мы и не спим.

0  0
28.05.2017 10:01
- гость -

Хорошо устроились, платят за урны, помещения, членам комиссии из кармана населения и все это незаконно...

0  0
28.05.2017 10:04
Игорь

Матвейки, Ксении, Викули - удачи вам, шестёрки подпевалы! Сегодня ваш день выслужиться перед старшими партейными товарищами. Настанет и ваш день, когда ЕДРО даст вам порулить и сколотить свой капиталец)))

0  0
28.05.2017 10:15
Николай

Только партия Единая Россия может создать условия для дальнейшего обогащения эксплуататоров и дальнейшего нищания эксплуатируемых! Выбор за вами!

0  0
28.05.2017 10:16
Максим

Очевидно, что в штатном режиме, ЕР отличается хорошими организационными способностями. Праймериз теперь стал привычной процедурой, так что никаких проблем не предвидится, все спланировано!

0  0
28.05.2017 10:17
Ксения

С самого утра кончаю.

0  0
28.05.2017 10:17
Букет цветов

Ну а вы тут чего развылись, вам то только поварешкой по батарее колотить. Максимум возможностей хватает сидеть в интернете поливать других желчью, особо не скрывая свое полное равнодушие по поводу происходящего в городе. Не удивительно, что вам не нравится абсолютно любые перемены. Конечно, лучше за королем пубертата навальным тупо следовать, он то вас к успеху приведет. так же на жепе всю жизнь просидите

0  0
28.05.2017 10:18
Виктория

Ксюш, я тоже с Колей и Максом.

0  0
28.05.2017 10:20
- гость -

В России нет партии, представляющей интересы бедного и среднего классов. Все партии, так или иначе, представляют интересы правящего класса олигархии и находящегося у нее на кормлении чиновничества.

Так что все эти праймериз только для отвлечения населения от борьбы за свои социальные права завоеванные дедами, круг которых постоянно сужается государством.

0  0
28.05.2017 10:20
- гость -

Партия Единая Россия настолько дискредитировала себя, что никакае праймериз не помогут. Нельзя бочку дерьма исправить ложкой меда.

0  0
28.05.2017 10:21
- гость -

Политическая партия - авангард класса, ер - партия буржуазии, следовательно она проводит политику в интересах буржуазии
и все ее приоритеты в работе заключаются в обслуживании рф-овской буржуазии.

0  0
28.05.2017 10:22
- гость -

«ЕР» – ум, честь и совесть эпохи? А если нет – зачем нам этот чемодан без ручки?

0  0
28.05.2017 10:27
Матвей

Отсутствие партии бедных как связано с праймериз и ЕР? Именно ЕР пытается отдуваться за все партии, которые ничего не делают, и активизируются только перед выборами! Поэтому то, что в РФ нет партии бедных ( что само по себе абсурдно, потому что "партии бедных" нет НИГДЕ) явно не ЕР виновата

0  0
28.05.2017 10:28
Гость

Предварительное голосование есть предварительное голосование. Если они хотят его проводить, то флаг им в руки - они итак помимо этого реализуют еще кучу всяких неориентированных на политику проектов (которые большинство выражая тут свою попоболь упрямо стараются в упор не замечать, что веселит). Все эти песни про бедность других партий и про то, что они вот все куплены уже бесят, другие партии просто сдали регион, ибо все, чем теперь ограничиваются - гора пустых обещаний. Да и в чем проблема. Не нравится - не голосуй. Хочешь кому то что то доказать - иди в политику и доказывай, умник.

0  0
28.05.2017 10:31
- гость -

Назовите хоть один нацпроект, который бы успешно не провалила Единая Россия? Ну кроме распила госбюджета.

0  0
28.05.2017 10:31
- гость -

Правящая партия может выражать только интересы правященго класса - олигархата и чиновничества, которые присосались к ресурсам страны и просто так власть не отдадут.

0  0
28.05.2017 10:32
- гость -

Зачем прймериз, когда вся партия бракованная

0  0
28.05.2017 10:32
Десятник

Вы очень смешные, сначала бы прочитали пару авторов касательно политпроцесса, партобразования, и касательно функционирования различных систем в целом. И тогда бы до ваших умишек, возможно, дошло бы, что вы несете откровенную чушь. Вы получаете то, что творите сами. Если вы человек совковая лопата и пропускать выборы у вас в крови, то готовьтесь, что люди которым не плевать на ИХ интересы будут голосовать в рамках системы и своих целей добиваться. и то, что большинство из вас мамкиных нигилистов этот институт манкирует является прямой причиной ваших проблем. на ходу в свой велосипед палку ставите

0  0
28.05.2017 10:34
- гость -

Вижу из окна толпы празднично одетого народа, которые с улыбками на лицах и цветами в руках, отложив неотложные дела на своих дачах и огородах, идут в избирательные участки на праймериз партии, называемой в простонародье партией жуликов и воров, чтобы отдать свои голоса за наиболее достойных из них! Это ли не победа демократии?

0  0
28.05.2017 10:39
- гость -

http://cs633724.vk.me/v633724049/2130d/vdHc5ck1eCs.jpg

0  0
28.05.2017 10:40
- гость -

Вспомните Ленина: "Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнётом буржуазии, под гнётом наёмного рабства, и потом получить власть. Это верх тупоумия или лицемерия, это - замена классовой борьбы и революции голосованиями при старом строе, при старой власти." (с)

0  0
28.05.2017 10:50
- гость -

ЕР - вши лобковые на теле России. Ваш педикулёз всю страну достал.

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