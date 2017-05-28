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Летний беговой сезон откроют на Барнаульском ипподроме в воскресенье, 28 мая, сообщается на официальном сайте администрации Алтайского края.
Здесь среди лучших лошадей Сибири под управлением профессиональных наездников разыграют традиционные призы. Речь идет о призах "Весенний" (для лошадей орловской породы старшего возраста), "Первомайском" (для лошадей призовых пород старшего возраста) и "В честь Дня Победы" (для лошадей призовых пород четырех лет).
В первый день сезона состоится девять заездов. Участники должны будут пройти дистанцию в 1600 метров. Также в день открытия сезона будут показаны выступления наездников и воспитанников пони-клуба. Маленькие зрители смогут прокатиться на пони.
Начало мероприятия в 13.00.
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