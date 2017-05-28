Фильм "Теснота", который снял российский режиссер Кантемир Балагов, на 70-м Каннском кинофестивале удостоен премии Международная федерация кинопрессы (ФИПРЕССИ). Фильм был представлен в программе "Особый взгляд". Она является вторым по значимости конкурсом фестиваля.
Как пишет "Интерфакс", на вручении премии молодой режиссер поблагодарил зрителей и критиков: "Спасибо, что позволили этой истории дотронуться до вас, что не отвернулись от этого. Очень надеюсь, что эта награда повлияет на создание кинематографа на Северном Кавказе".
Сюжет фильма разворачивается в 1998 году в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Главные герои — еврейская семья, у которой бандиты похитили младшего сына и его невесту.
По сообщению "Российской газеты", лучшим фильмом этого конкурса Международное жюри под председательством американской актрисы Умы Турман назвало картину из Ирана "Человек с принципами" режиссера Мохаммада Расулова.
Победители основного конкурса Каннского кинофестиваля станут известны вечером в воскресенье, 28 мая.
Напомним, еще один российский фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева зрители фестиваля встретили долгими аплодисментами.
ФИПРЕССИ́ — Международная Федерация кинопрессы. Основана в июне 1930 года в Париже, Генеральная ассамблея ФИПРЕССИ находится в Италии. Свои призы организация вручает на 80 кинофестивалях мира. ФИПРЕССИ часто вручает специальные призы на международных кинофестивалях.
Комментарии
Успех в Каннах это полное игнорирование в России и провал в прокате, если он конечно будет...