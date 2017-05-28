Геннадий Зюганов вновь переизбран председателем КПРФ

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Члены КПРФ вновь выбрали Геннадия Зюганова на должность председателя Коммунистической партии Российской Федерации на отчетно-выборном съезде, пишет РИА "Новости".
17-й отчетно выборный съезд прошел в Москве в субботу, 27 мая. Решение пленума о выборе Зюганова было единогласным.
Кроме этого, на съезде был переизбран первый заместитель председателя первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
Комментарии
Поезд Зюганова давно ушел. Ему действительно пора на пенсию давно и нечего делать в политике. Он коммунистическую идею променял на буржуйский комфорт, и теперь и он, и его партия "оппозиционны" Кремлю лишь для спектаклей для электората, а слово коммунистическая в той тусовке как издевка.
Зюганов оппортунист и соглашатель. С точки зрения классического коммунизма, это предатель интересов рабочего класса, снюхавшийся с буржуазией и буржуазным парламентом.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2018 году.
Отвечая в субботу на вопрос журналистов, готов ли он участвовать в президентской кампании в будущем году, Зюганов сказал: "Я лидер крупнейшей партии, если не готов, нечего тут делать".
Зюганов - марионетка, карманный оппозиционер при Путине. Создает видимость демократии в стране.