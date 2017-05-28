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Хор Валаамского монастыря выступил в Барнауле. Видео

, ИА "Амител"
В рамках Всероссийского духовно-просветительского тура хор даст концерты в семи городах Алтайского края

Всемирно знаменитый хор Валаамского монастыря выступил в ДК Барнаула в субботу, 27 мая. Зрительный зал был полон. И суда, по откликам слушателей, разочарованы они не были. Со сцены звучали известные и любимые военные песни, классические произведения и стихи знаменитых поэтов.

После Барнаула хор отправится на гастроли по другим городам Алтайского края. Побывать на его представлении смогут жители Бийска, Рубцовска, Алейска, Белокурихи. Добавим, гастроли коллектива по России проходят по рекомендации президента РФ Владимира Путина.

Хор Валаамского монастыря — богослужебно-певческий и концертный творческий коллектив. В 2008 году хор выступал в базилике Святителя Николая города Бари в рамках Фестиваля российского искусства в Италии, организованного по личной инициативе Владимира Путина и Сильвио Берлускони.
В составе хора – профессиональные музыканты Санкт-Петербурга, выпускники Хорового училища при государственной академической акапелле им. Глинки и Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Римского-Корсакова.

 


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