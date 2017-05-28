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Королевская семья в Бельгии осталась не довольна рекламной кампанией американской сети ресторанов быстрого питания Burger King. Об этом пишет "ТАСС".
Как сообщается, в скором времени в Бельгии откроется рестораны этой компании. В своей рекламе Burger King использовала имя бельгийского монарха Филиппа без его согласия.
Для этой компании создали сайт, на котором у посетителей предлагают выбрать того, "кто будет править в Бельгии", — короля Филиппа или "короля бургеров". Те, кто выбирает монарха Филиппа потом несколько раз переспрашивают о правильности выбора. Тут же посетителю сайта напоминают, что настоящий король не приготовит ему еду.
"Мы не одобряем такой подход. Так как это используется в коммерческих целях, мы не даем своего разрешения",- отметил представитель семьи монарха.
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Вывести их в чистое поле, поставить лицом к стенке и расстрелять!