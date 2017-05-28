Более 9,2 тысяч барнаульцев проголосовало по данным на 12 часов дня на праймериз партии "Единая Россия", это 1,8% от числа избирателей Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба партии, но информация носит пока предварительный характер
Предварительное голосование партии "Единая Россия" проходит в воскресенье, 28 мая, по всей стране. В Барнауле в 8 часов утра открылось 60 участков для голосования. Голосование продлится до 20 часов вечера.
В Барнауле для голосования открыто 60 участков — по три на каждом из 20 избирательных округов. Выбрать кандидата или нескольких, кто достоин идти на выборы в гордуму, может любой барнаулец (с пропиской). Найти свой участок для голосования и список кандидатов можно на сайте Предварительного голосования pg.er.ru.
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Всего на 40 мандатов в Барнаульской городской думе заявились более 190 человек. Процедуру регистрации прошли 177 претендентов, но до голосования дошли 160. По итогам этих праймериз партия отберет кандидатов на выборы 10 сентября 2017 года в Барнаульскую городскую думу.
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Комментарии
Явка, если брать во внимание что это в городе, неплохая. Собственно, вот то количество человек, которые неравнодушны к судьбе города, и тщательно подходят к процессу выбора кандидатов в депутаты!
Это не заслуживает прямо таки повальной явки, потому как проводится среди сторонников единой россии, да и собственно если к концу дня явка окажется относительно низкой, это все равно что то да значит. в любом случае пища для размышлений о том, как готовиться к выборам в БГД для самой партии.
Люди показали недоверие партии,а если учесть ,что многих бюджетникам приказали сходить и проголосовать.Кандидаты половина работать не хочет,а у некоторых проблемы с головой и предвыборной программой,верните СССР у людей будет работа ,а у пенсионеров достойная старость,учеба в институтах бесплатно.
Это только начало, потому как к вечеру людей будет явно больше - все с дач приедут)
Согласен, такие мероприятия на таком уровне не будут показывать большую явку, однако эти несколько процентов - самые активные граждане, с не менее активной гражданской позицией!
Едерасы тридварасы санкционку всю едят,
Если денег не хватает
бюджет пилят как хотят.
Эх Ксюша Ксюша, юбочка из плюша. Ты сегодня поппозиционную зарплату вырабатываешь стишки по новостям копируешь? Включаю вангу - сейчас снизу набегут недовольные школьные блохи писать о том как все разворовали и продали и все продались)