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Сотрудники Роспотребнадзора по Алтайскому краю уже проверили детские оздоровительные лагеря, которые планируют начать свою работу до 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.
Также в настоящий момент, сотрудники Роспотребндзора осуществляют выездные проверки в лагеря, которые откроются несколько позже. Они берут пробы питьевой воды на исследование по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, почвы по паразитологическим показателям безопасности, а также воды открытых водоемов, где купаются дети.
В ведомстве подчеркивают, что в детских лагерях уже обработали территорию от клещей и грызунов. Также проведена дизенсекция.
"На особом контроле Управления находится благоустройство мест проживания детей, организация питания и питьевого режима, работа технологического и холодильного оборудования пищеблоков, медицинских пунктов, условия купания детей",- уточняют в Роспотребнадзоре.
В этом году в Алтайском крае летних оздоровительных лагерях и санаториях отдохнут 162 133 ребенка, в возрасте от 7 до 15 лет включительно.
На территории региона будет работать 67 загородных оздоровительных лагерях, 650 – летних оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, 27 – палаточных лагерях, семь санаториев.
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