Фото: rbk.ru
Полиция Великобритании на своей официальной странице в Twitter опубликовала фотографию 22-летнего Салмана Абеди. Правоохранители считают, что именно он привел в действие самодельную бомбу после концерта американской певицы на "Манчестер Арене".
Latest update from @CCIanHopkins and Deputy Assistant Commissioner Neil Basu of @MetPoliceUK pic.twitter.com/HPxNcjkWR5— G M Police (@gmpolice) 27 мая 2017 г.
Видно, что в день теракта парень был одет в джинсы, черную жилетку и серую кепку, пишет "РБК". В полиции считают, что перед концертом он находился в своей квартире, расположенной в центре города. Возможно, именно там он и собрал самодельное взрывное устройство.
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Напомним, вечером 22 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде на "Манчестер Арене" прогремел взрыв. Оказалось, что самодельная бомба взорвалась в фойе. Более 100 человек получили ранения, 22 человека погибли. Взрывчатку привел в действие террорист-смертник. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России).
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