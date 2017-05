Фото: rbk.ru

Полиция Великобритании на своей официальной странице в Twitter опубликовала фотографию 22-летнего Салмана Абеди. Правоохранители считают, что именно он привел в действие самодельную бомбу после концерта американской певицы на "Манчестер Арене".

Latest update from @CCIanHopkins and Deputy Assistant Commissioner Neil Basu of @MetPoliceUK pic.twitter.com/HPxNcjkWR5