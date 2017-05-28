Фото: biwork.ru
Грунтовые воды затопили подземный переход в Бийске, расположенный под самой оживленной магистралью переулком Коммунарским. Об этом пишет газета "Бийский рабочий".
Как сообщается, вода появилась в переходе 25 мая и стала подниматься. В субботу, 27 мая, пройти по переходу уже было затруднительно.
Горожане теперь вынуждены обходить переход. Проезжая часть в этом месте составляет шесть транспортных полос. Пересечь проезжую часть можно по пешеходным переходам, один из которых находится метрах в 300 в сторону коммунального моста, а второй – метрах в 100 в сторону улицы Ленина.
Издание пишет,что аварийные службы уже взяли на контроль эту ситуацию.
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