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Водитель на автомобиле Honda сбил двух девочек-подростков в городе Заречный Свердловской области вечером в субботу, 27 мая. Об этом пишет "Лента.ру".
ЧП случилось на трассе Станция Глубокое — поселок Бобровский. Девочки шли по обочине, мужчина сбил их, а потом скрылся с места ДТП. Подростки погибли на месте аварии. Одной девочке было 15 лет, другой — 14.
Водителя удалось задержать несколько позже. Он был пьян. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе причины, по которым дети оказались на дороге одни поздно вечером.
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