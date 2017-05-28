Фото: club.troitsa-ivashevo.ru
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что пока рано делать выводы о ситуации с задержанием девятилетнего мальчика на Арбате в Москве. Об этом пишет "ТАСС".
"Делать однозначные выводы о случившемся преждевременно. Вопросы вызывают как наличие поводов для задержания ребенка, так и адекватность действий сотрудников полиции, о чем свидетельствуют фото и видеоматериалы, а также показания очевидцев", — сказала она.
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Также Анна Кузнецова напомнила, что взрослые должны себя всегда корректно вести при общении с детьми. Хоть своими, хоть чужими.
Напомним, ранее на Арбате был задержан мальчик, который читал вслух выдержки из "Гамлета". Ребенка доставили в отделении полиции за то, что он занимался попрошайничеством.
Комментарии
да дураки они, но вы держитесь,
Повод для задержания-9-тилетний ребёнок попрошайничает на улице.Адекватность действий сотрудников полиции:прекратить задержание в случае визга "объекта"? )А мачехе-знакомой-соседке 15 суток за препятствие законным действиям полиции.