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Жаркая, а вместе с тем ветреная погода ожидается в Алтайском крае в понедельник, 29 мая. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, ночью осадков не ожидают, а вот днем в отдельных районах пройдут дожди и грозы.
Ночью температура воздуха по Алтайскому краю составит +11...+16 градусов, местами в предгорных районах +5...+10. Днем воздух прогреется до +26...+31 градуса. Ветер будет дуть юго-западный, ночью 3-8 метров в секунду с усилением до 13, днем 6-11, местами порывы до 16.
В Барнауле в ночь на 29 мая также осадков не ожидают. Во второй половине дня возможны дождь и гроза. Ночью столбики термометра опустятся до +13...+15 градусов. Днем температура воздуха составит +28...+30 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днём 6-11.
Напомним, в Алтайском крае с 27 по 31 мая передано штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (четвертый класс горимости), в Угловском, Шипуновском сохранится. В Рубцовском, Поспелихинском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).
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