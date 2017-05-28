В Барнауле в воскресенье, 28 мая, состоялся митинг в поддержку Оксаны Ткаченко. Напомним, женщину осудили на 6,8 лет за то, что она выстрелила из травматического пистолета в бывшего мужа. Причиной конфликта, по словам осужденной, стало то, что экс-супруг избивал ее сына.
Митинг организовали подруги осужденной. По их словам, они не оправдывают Оксану. Да, она стреляла, но приговор, который вынес суд, нельзя считать объективным и адекватным, говорят организаторы митинга.
"Мы за правду. Мы хотим, что бы в краевом суде рассмотрели те доказательства, которые проигнорировал суд индустриального района. Мы не оправдываем Оксану. Да, она стреляла. Но приговор должен быть справедливый. Владимир жив, здоров, ходит, гуляет с друзьями, а она сидит. Мы считаем, что ей должны дать либо условный срок, либо оправдать", — рассказала организатор митинга.
Подруги Ткаченко также отмечают, что к суду есть очень много вопросов.
"Первое судебное заседание Владимир не прошел на полиграфе. Он просто сорвал исследование. А его сосед давал ложные показания и полиграф это зафиксировал. А суд не учел этих моментов. Почему нет ни одного смягчающего обстоятельства? У нее двое несовершеннолетних детей. Владимир ей несколько раз угрожал, что тебя посадят, а детей отправят в детский дом.
Также непонятный момент про свидетеля Громова. Изначально он давал показания, что Владимир ударил ребенка и поэтому Оксана стреляла. Спустя год он поменял показания. Обычно судья не берет человека основным свидетелем, который изначально давал ложные показания. А Громов основной свидетель. А почему его не привлекли к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Почему он не наказан?", — недоумевают подруги.
"Еще один интересный момент: прошел суд и судья приговор на пятидесяти страницах написал за полтора часа! О чем это говорит? Приговор был заранее написан. Вопрос о непредвзятости к судье. Самое интересное, что когда звонили из органов опеки, ей сказали, что ее посадят! Мол, им звонил прокурор и сказал, что Оксану посадят. Это было за три дня до суда", — рассказала порталу Amic.ru подруга Оксаны Ткаченко.
Женщины рассказали, что с Оксаной общаются только адвокаты. Матери можно два раза в месяц навещать дочь в СИЗО. Больше никто Оксану не может видеть. Ей не разрешают даже звонить детям, маме. "Другие имеют на это право и она по закону имеет на это право. Из СИЗО можно звонить. Но судья не разрешает", — отмечает подруга Оксаны Наталья.
Также подруги Оксаны рассказали, что сейчас Владимир не общается с детьми. Он не видит ни Влада, ни родную дочь Дарину.
На митинг пришли и незнакомые с Оксаной люди. Они отметили, что их настолько тронула эта история, что невозможно было остаться в стороне.
"Из истории я узнала в социальных сетях. Я пришла поддержать Оксану Ткаченко. Меня возмутил то факт, что детей оставили без матери. Я сама мать. Мне страшно от того, что может произойти. Мне кажется, что справедливым будет оправдательный приговор. Потому что она защищала детей. Оказывается у нас за это можно попасть за решетку"
Повторно дело Оксаны Ткаченко будет рассматривать краевой суд. Заседание назначено на 29 июня 2017 года.
Комментарии
Блин. Так кто там все-таки виноват: он ее избивал, а она терпела, или он телок, а она расчетливая баба? Я запуталась.
На фото полуумная женщина
Судя по её писанине детишек за мамашкой в тюрягу надо что ли ?
Короче, на митинг пришли только подружки Оксаны, такие же соски, наверное. Она мужика доставала, теперь с помощью СМИ и интернета решила всех достать.
Как круто карты легли для Владимира, мать своих детей упек, появилась возможность детей себе забрать. Но дети ли ему нужны? а может тот самый дом , из которого он уходить не хотел и в котором спровоцировал ее на стрельбу???
Владимир не подавал на нее в суд! Дело возбудили по факту, она в него стреляла! Он тоже не хочет, чтобы дети росли без матери!!
28.05.2017 14:59
- гость -
отдышались хоть после митинга?
28.05.2017 15:04
- гость -
ха-ха- ни хи-хи
А че мужик детей то своих кинул. В смысле дочь свою кинул. Пацана то ладно, он не родной. А че дочь бросил? Отличный папаша. Хотя если он старшую душил/убивал, то малявке лучше такого отца и не знать.
"Я ушел из органов в 2000 году. Работал в ГАИ с 1991 по 2000 год, ни в каком ГИБДД я не работал, как сейчас СМИ пишут. Ушел, потому что надо было зарабатывать деньги. Ушел в компанию "Ледь", заработал денег. В 2002 году компания закрылась, я ушел работать заведующим столовой. У меня уже был свой бизнес. К моменту, когда я познакомился с Оксаной, у меня было две квартиры, коттедж в Спутнике, три лимузина, теплоход, две машины, сауна, столовая. По барнаульским меркам я шиковал. Если у меня в кармане было меньше 80 тысяч рублей, мне было некомфортно. © Владимир Ткаченко ----------------- Это что же получается, за два года работы в компании "ледь" он обзавелся таким бизнесом? Да кто в это поверит! А вот если он просто жулик связанный с властью тогда понятно почему 6,8 лет дали.
28.05.2017 15:36
- гость -
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а я не поверю, что можно взять и хладнокровно выстрелить в упор в шею 4 раза