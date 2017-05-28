В Барнауле в воскресенье, 28 мая, состоялся митинг в поддержку Оксаны Ткаченко. Напомним, женщину осудили на 6,8 лет за то, что она выстрелила из травматического пистолета в бывшего мужа. Причиной конфликта, по словам осужденной, стало то, что экс-супруг избивал ее сына.

Митинг организовали подруги осужденной. По их словам, они не оправдывают Оксану. Да, она стреляла, но приговор, который вынес суд, нельзя считать объективным и адекватным, говорят организаторы митинга.

"Мы за правду. Мы хотим, что бы в краевом суде рассмотрели те доказательства, которые проигнорировал суд индустриального района. Мы не оправдываем Оксану. Да, она стреляла. Но приговор должен быть справедливый. Владимир жив, здоров, ходит, гуляет с друзьями, а она сидит. Мы считаем, что ей должны дать либо условный срок, либо оправдать", — рассказала организатор митинга.

Подруги Ткаченко также отмечают, что к суду есть очень много вопросов.

"Первое судебное заседание Владимир не прошел на полиграфе. Он просто сорвал исследование. А его сосед давал ложные показания и полиграф это зафиксировал. А суд не учел этих моментов. Почему нет ни одного смягчающего обстоятельства? У нее двое несовершеннолетних детей. Владимир ей несколько раз угрожал, что тебя посадят, а детей отправят в детский дом.

Также непонятный момент про свидетеля Громова. Изначально он давал показания, что Владимир ударил ребенка и поэтому Оксана стреляла. Спустя год он поменял показания. Обычно судья не берет человека основным свидетелем, который изначально давал ложные показания. А Громов основной свидетель. А почему его не привлекли к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Почему он не наказан?", — недоумевают подруги.

"Еще один интересный момент: прошел суд и судья приговор на пятидесяти страницах написал за полтора часа! О чем это говорит? Приговор был заранее написан. Вопрос о непредвзятости к судье. Самое интересное, что когда звонили из органов опеки, ей сказали, что ее посадят! Мол, им звонил прокурор и сказал, что Оксану посадят. Это было за три дня до суда", — рассказала порталу Amic.ru подруга Оксаны Ткаченко.

Женщины рассказали, что с Оксаной общаются только адвокаты. Матери можно два раза в месяц навещать дочь в СИЗО. Больше никто Оксану не может видеть. Ей не разрешают даже звонить детям, маме. "Другие имеют на это право и она по закону имеет на это право. Из СИЗО можно звонить. Но судья не разрешает", — отмечает подруга Оксаны Наталья.

Также подруги Оксаны рассказали, что сейчас Владимир не общается с детьми. Он не видит ни Влада, ни родную дочь Дарину.

На митинг пришли и незнакомые с Оксаной люди. Они отметили, что их настолько тронула эта история, что невозможно было остаться в стороне.

"Из истории я узнала в социальных сетях. Я пришла поддержать Оксану Ткаченко. Меня возмутил то факт, что детей оставили без матери. Я сама мать. Мне страшно от того, что может произойти. Мне кажется, что справедливым будет оправдательный приговор. Потому что она защищала детей. Оказывается у нас за это можно попасть за решетку"

Повторно дело Оксаны Ткаченко будет рассматривать краевой суд. Заседание назначено на 29 июня 2017 года.