Воскресенье, 28 Май, 16:07

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Сколько нужно денег для "нормальной жизни" семье из трех человек ?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,76
€ 63,67
Brent
$ 51,5
27°
Обь
482см -21

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017 ЕГЭ-2017
Новости

"Верните маму детям": в Барнауле прошел митинг в поддержку Оксаны Ткаченко

, ИА "Амител"
Поддержать женщину, которая получила почти семь лет тюрьмы за то, что якобы защищала сына, пришли и незнакомые люди

В Барнауле в воскресенье, 28 мая, состоялся митинг в поддержку Оксаны Ткаченко. Напомним, женщину осудили на 6,8 лет за то, что она выстрелила из травматического пистолета в бывшего мужа. Причиной конфликта, по словам осужденной, стало то, что экс-супруг избивал ее сына.

Митинг организовали подруги осужденной. По их словам, они не оправдывают Оксану. Да, она стреляла, но приговор, который вынес суд, нельзя считать объективным и адекватным, говорят организаторы митинга.

"Мы за правду. Мы хотим, что бы в краевом суде рассмотрели те доказательства, которые проигнорировал суд индустриального района. Мы не оправдываем Оксану. Да, она стреляла. Но приговор должен быть справедливый. Владимир жив, здоров, ходит, гуляет с друзьями, а она сидит. Мы считаем, что ей должны дать либо условный срок, либо оправдать", — рассказала организатор митинга.

Подруги Ткаченко также отмечают, что к суду есть очень много вопросов.

"Первое судебное заседание Владимир не прошел на полиграфе. Он просто сорвал исследование. А его сосед давал ложные показания и полиграф это зафиксировал. А суд не учел этих моментов. Почему нет ни одного смягчающего обстоятельства? У нее двое несовершеннолетних детей. Владимир ей несколько раз угрожал, что тебя посадят, а детей отправят в детский дом.

Также непонятный момент про свидетеля Громова. Изначально он давал показания, что Владимир ударил ребенка и поэтому Оксана стреляла. Спустя год он поменял показания. Обычно судья не берет человека основным свидетелем, который изначально давал ложные показания. А Громов основной свидетель. А почему его не привлекли к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Почему он не наказан?", — недоумевают подруги.

"Еще один интересный момент: прошел суд и судья приговор на пятидесяти страницах написал за полтора часа! О чем это говорит? Приговор был заранее написан. Вопрос о непредвзятости к судье. Самое интересное, что когда звонили из органов опеки, ей сказали, что ее посадят! Мол, им звонил прокурор и сказал, что Оксану посадят. Это было за три дня до суда", — рассказала порталу Amic.ru подруга Оксаны Ткаченко.

Женщины рассказали, что с Оксаной общаются только адвокаты. Матери можно два раза в месяц навещать дочь в СИЗО. Больше никто Оксану не может видеть. Ей не разрешают даже звонить детям, маме. "Другие имеют на это право и она по закону имеет на это право. Из СИЗО можно звонить. Но судья не разрешает", — отмечает подруга Оксаны Наталья.

Также подруги Оксаны рассказали, что сейчас Владимир не общается с детьми. Он не видит ни Влада, ни родную дочь Дарину.

На митинг пришли и незнакомые с Оксаной люди. Они отметили, что их настолько тронула эта история, что невозможно было остаться в стороне.

"Из истории я узнала в социальных сетях. Я пришла поддержать Оксану Ткаченко. Меня возмутил то факт, что детей оставили без матери. Я сама мать. Мне страшно от того, что может произойти. Мне кажется, что справедливым будет оправдательный приговор. Потому что она защищала детей. Оказывается у нас за это можно попасть за решетку"

Повторно дело Оксаны Ткаченко будет рассматривать краевой суд. Заседание назначено на 29 июня 2017 года.

Материалы по теме

 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

28.05.2017 14:52
- гость -

Блин. Так кто там все-таки виноват: он ее избивал, а она терпела, или он телок, а она расчетливая баба? Я запуталась.

0  0
28.05.2017 14:57
- гость -

На фото полуумная женщина
Судя по её писанине детишек за мамашкой в тюрягу надо что ли ?

0  0
28.05.2017 14:58
Массаж мозга

Короче, на митинг пришли только подружки Оксаны, такие же соски, наверное. Она мужика доставала, теперь с помощью СМИ и интернета решила всех достать.

0  0
28.05.2017 14:59
- гость -

Как круто карты легли для Владимира, мать своих детей упек, появилась возможность детей себе забрать. Но дети ли ему нужны? а может тот самый дом , из которого он уходить не хотел и в котором спровоцировал ее на стрельбу???

0  0
28.05.2017 15:03
- гость -

Владимир не подавал на нее в суд! Дело возбудили по факту, она в него стреляла! Он тоже не хочет, чтобы дети росли без матери!!

0  0
28.05.2017 15:04
- гость -


28.05.2017 14:59
- гость -
отдышались хоть после митинга?

0  0
28.05.2017 15:06
- гость -

28.05.2017 15:04
- гость -
ха-ха- ни хи-хи

0  0
28.05.2017 15:09
- гость -

А че мужик детей то своих кинул. В смысле дочь свою кинул. Пацана то ладно, он не родной. А че дочь бросил? Отличный папаша. Хотя если он старшую душил/убивал, то малявке лучше такого отца и не знать.

0  0
28.05.2017 15:36
- гость -

"Я ушел из органов в 2000 году. Работал в ГАИ с 1991 по 2000 год, ни в каком ГИБДД я не работал, как сейчас СМИ пишут. Ушел, потому что надо было зарабатывать деньги. Ушел в компанию "Ледь", заработал денег. В 2002 году компания закрылась, я ушел работать заведующим столовой. У меня уже был свой бизнес. К моменту, когда я познакомился с Оксаной, у меня было две квартиры, коттедж в Спутнике, три лимузина, теплоход, две машины, сауна, столовая. По барнаульским меркам я шиковал. Если у меня в кармане было меньше 80 тысяч рублей, мне было некомфортно. © Владимир Ткаченко ----------------- Это что же получается, за два года работы в компании "ледь" он обзавелся таким бизнесом? Да кто в это поверит! А вот если он просто жулик связанный с властью тогда понятно почему 6,8 лет дали.

0  0
28.05.2017 15:58
- гость -

28.05.2017 15:36
- гость -
---
а я не поверю, что можно взять и хладнокровно выстрелить в упор в шею 4 раза

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
16:03
Пьяный водитель на Honda сбил насмерть двух девочек в Свердловской области 0
15:40
Глава администрации Барнаула Дугин призвал горожан идти на праймериз 5
15:29
Подземный переход затопило в центре Бийска 0
15:10
"Единая Россия" дала первые данные по явке на праймериз в Барнауле - 1,8% 7
15:04
Полиция Британии опубликовала фото смертника из Манчестера 0
14:48
"Верните маму детям": в Барнауле прошел митинг в поддержку Оксаны Ткаченко 10
14:33
Королевской семье в Бельгии не понравилась реклама Burger King 1
14:01
Легкомоторный самолет разбился на Аляске - два человека погибли 0
13:26
Алтайский Роспотребнадзор проверил детские лагеря перед первой сменой 0
13:04
Баня загорелась на турбазе в Горном Алтае 2
12:32
Hummer загорелся после столкновения с фурой на трассе в Ростовской области 0
12:09
Хор Валаамского монастыря выступил в Барнауле. Видео 1
12:05
"Момент истины": Макрон оценил крепкое рукопожатие Трампа 2
11:47
Многие плакали: как в Барнауле выступил Хор Валаамского монастыря
Выступление коллектива встречали очень тепло
11:28
Геннадий Зюганов вновь переизбран председателем КПРФ 5
11:04
Летний беговой сезон откроют на Барнаульском ипподроме 28 мая 1
10:35
Террористы из "Ансар аш-Шариа" заявили о прекращении деятельности 1
10:26
Какие российские фильмы получали награды на Каннском кинофестивале? 0
10:08
Российский фильм на Каннском фестивале наградили премией ФИПРЕССИ 3
10:05
Александр Карлин поздравил пограничников с профессиональным праздником 0
09:45
МЧС: паводковая вода покинула жилые дома в Алтайском крае 4
09:23
Спикер парламента Алтайского края проголосовал на праймериз "Единой России" 44
09:03
Было и прошло: как сегодня выглядит барнаульский парк "Изумрудный"
Что осталось в парке после ухода старого арендатора и перед началом работы нового
08:45
Предварительное голосование "Единой России" началось в Барнауле 42
08:36
Семеро пожарных тушили полыхающую многоэтажку в Рубцовске 3
08:15
Умерла старейшая актриса России Варвара Шурховецкая в возрасте 102 года 1
07:30
Когда небо плачет: как алтайский "Карацупа" отстоял традиции пограничников 6
07:13
"Москвич" возвращается: Volkswagen намерен возродить легендарный автомобиль 15
06:44
Ученые назвали время года, в которое сложнее выспаться 4
06:03
Жара до +31 градуса ожидается в Алтайском крае днем 28 мая 0
23:03
Смотрим, как туристы в Горном Алтае встретили медведицу с медвежонком 0
22:05
Дмитрий Маликов предложил высечь "срамную девку" Бузову на конюшне 11
21:04
Певица Ариана Гранд даст благотворительный концерт в Манчестере 6
20:04
Должность обнимателя котов оказалась вакантной в ветклинике Ирландии 1
19:35
Группу "Иванушки International" не пустили на Украину 1
19:02
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье 0
18:32
Детский омбудсмен пообещала разобраться с задержанием ребенка в Москве 1
18:02
Клинцевич назвал слова Порошенко о "щупальцах Кремля" "типичной паранойей" 1
17:35
Юрий Лужков занялся производством камамбера под названием "Медовые лужки" 0
17:03
Температура в ночь на 28 мая в Алтайском крае упадет до +2 градусов 0
16:27
Легковушка в Берлине съехала по лестнице к метро, избегая столкновения 0
16:05
Американская авиакомпания Delta Airlines вновь начнет летать в Москву 2
15:48
Реформатор, развеянный по ветру: интересные факты о Лжедмитрии I 2
15:35
Более 5300 человек покусали клещи в Алтайском крае с конца марта 3
15:03
94-летняя вдова Пиночета попала в больницу в Чили 1
14:36
Трейлер 7 сезона "Игр престолов" стал самым просматриваемым в истории ТВ 1
14:04
Опубликованы фото с жуткой аварии в районе Старого моста в Барнауле 2
13:27
МВД начало проверку после задержания мальчика, читавшего стихи в Москве 8
13:06
Политолог Збигнев Бжезинский скончался в США в возрасте 89 лет 20
12:34
Высланные из Эстонии консулы, вернутся в Россию до конца месяца 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.