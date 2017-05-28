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Владимир Путин поздравил пограничников России с профессиональным праздником

, ИА "Амител"
В своем поздравлении глава государства поблагодарил пограничников за добросовестное отношение к службе

Фото: i-ua.tv

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 28 мая, поздравил сотрудников Пограничной службы с профессиональным праздником. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Сегодня мы чествуем тех, кто надёжно защищает государственные границы России, бережёт родную землю от врага, кто свято чтит ратные, патриотические традиции многих поколений своих предшественников",- сказано в поздравительной телеграмме.

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Также Владимир Путин поблагодарил всех сотрудников Пограничной службы за добросовестное и ответственное отношение к своей работе. Глава государства пожелал им  успехов, здоровья и благополучия.

Напомним, День пограничников каждый год отмечают в России 28 мая.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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