Глава администрации Барнаула Сергей Дугин проголосовал на предварительном голосовании партии "Единая Россия". Праймериз проходит в столице Алтайского края и других городах России в воскресенье, 28 мая.
"Приглашаю всех, кому не безразлично будущее Барнаула, прийти на счетные участки и определиться с выбором, кто достоин продолжить избирательную кампанию вместе с партией "Единая Россия", — заявил Сергей Дугин.
По его словам, принцип конкуренции, заложенный в процедуру праймериз, позволит получить по итогам выборов 10 сентября 2017 года "новый качественный состав Барнаульской городской Думы, депутатам которой предстоит принимать важнейшие для барнаульцев решения".
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Сити-менеджер голосовал на счетном участке, расположенном в Центре детского творчества (ул. Молодежная, 51).
Ранее на праймериз проголосовал руководитель алтайских единороссов, председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко.
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Праймериз — это внутрипартийная процедура отбора кандидатов на выборы. подобное предварительное голосование сегодня в стране проводит только "Единая Россия". во всех городах и районах Алтайского края отбор был внутренним: по кандидатам решение принимал члены партии. В Барнауле открытая модель: голосовать за кандидатов могут и жители города. Всего на этих праймериз в краевой столице 160 кандидатов. По итогам голосования партия отберет наиболее поддержанных народом и отправить под своими флагами на выборы 10 сентября 2017 года в Барнаульскую городскую думу.
. Найти свой участок для голосования и список кандидатов можно на сайте Предварительного голосования pg.er.ru.
Комментарии
Дугин прав, праймериз вещь очень важная, жаль, что немногие это пока еще понимают. А Дугин своим примером демонстрирует всю важность этой процедуры, особенно на муниципальном уровне!
Главное чтобы другие партии этот принцип конкурентности поддержали, а не пригнали в очередной раз табор любителей погадать на будущее и наобещать всякого, а то вон с прошлого года не далеко ушли. Но БГД пониже уровнем будет, так что, надеюсь все попроще обойдется в сентябре, без повторения напряженки прошлого года, и тон разбросанных повсюду газет справедливой россии
Так же не стоит забывать, что все кому не безразлична судьба города стоит прийти на выборы в сентябре, чем больше человек придет, тем чище и объективнее получатся выборы. Не оставляйте все на самотек. Это касается именно нашего города, лучше потратить пол часа, чем потом дуться из за того, что все не так. Вот ни одной попытки провала заслуженного человека еще небыло. Если действительно способный, то народ это непременно оценит
Странно, что другие партии вообще игнорируют какую либо выгоду для избирателей, а учитывают только свои интересы: получение денег и нажива!
а аааааааааааа,я всё поооонял.он с ними за одно.