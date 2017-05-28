Рыжий кот пришел на праймериз "Единой России" в Барнауле

Рыжий кот встречал на избирателей на крыльце одного из участков предварительного голосования партии "Единая Россия" в Барнауле. Праймериз проходит в воскресенье, 28 мая, с 8 утра до 20 часов вечера.

Как раз на этом участке в это время голосовал один из кандидатов праймериз - Вячеслав Перерядов. По его словам предварительное голосование – это возможность избирателям познакомиться с кандидатами, а кандидатам – проявить себя.

"В процедуре предварительного голосования я участвую впервые. В период агитационной кампании я познакомился со многими барнаульцами, благодаря которым я сформировал список наиболее важных вопросов. Кроме того, в ходе дебатов мы обсуждали шесть приоритетных программ нашего города, а также наболевшие вопросы и пути их решения. Каждый из участников наметил цели для дальнейших действий на благо Барнаула. А уже сегодня жители сделают свой выбор. Хотелось бы поблагодарить всех, кто пришел и поддержал саму идею предварительного голосования партии", — сказал он.

На 16 часов по местному времени явка составляла 5,05%. На 12 часов явка была 1,8%.

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В Барнауле для голосования открыто 60 участков. Выбрать кандидата или нескольких, кто достоин идти на выборы в Барнаульскую городскую думу, может любой барнаулец (с пропиской). Найти свой участок для голосования и список кандидатов можно на сайте Предварительного голосования pg.er.ru.