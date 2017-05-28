Мачеха десятилетнего мальчика, задержанного за попрошайничество в центре Москвы на Арбате, может получить до 15 суток административного ареста, передает ТАСС.
На женщину составлен протокол за "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", что предусматривает в том числе административный арест. Материалы в ближайшее время будут переданы в суд.
В отношении отца составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
26 мая на Арбате был задержан и доставлен в отдел полиции десятилетний ребенок. По данным ГУ МВД, мальчик занимался попрошайничеством, в то же время ряд СМИ писал, что ребенок читал прохожим стихи. Его мачеха находилась неподалеку. В полиции сообщили, что женщина представилась соседкой мальчика и попросила передать ребенка ей. После отказа полицейских женщина начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих.
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