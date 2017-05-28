В финском городе Лаппеенранта, который находится недалеко от российской границы, застрелили годовалого лосенка по имени Дурашка, сообщает Life со ссылкой на радиостанцию Yle.
Радиостанция опубликовала видеосюжет о лосенке, который был любимцем местных жителей. Он давал себя гладить и отзывался на свое имя
Сообщается, что полицейские застрелили лосенка из-за предполагаемой болезни. Так же они мотивировали свой поступок тем, что он мог представлять опасность на дороге.
Местные жители не понимают таких мотивов. В частности, была возможность определить зверя в зоопарк.
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