Неизвестные среди ночи изрубили топором, облили горючими веществами и подожгли поклонный крест на территории Андроникова монастыря, сообщает "Пятый канал".
4-метровый крест был установлен на месте чудотворного колодца, вырытого руками преподобного Андроника в 1357 году.
На месте происшествия работает полиция.
Спасский собор Андроникова монастыря в Москве (около 1425 -1427) — выдающийся памятник Московской архитектурной школы, связанный с именем Андрея Рублева (великий иконописец провел в Андрониковом монастыре свои последние годы и, видимо, принимал участие в строительстве собора). Самый древний из ныне существующих храмов Москвы.
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