"Единая Россия" завершила праймериз в Барнауле с явкой 7,2%

Предварительное голосование партии "Единая Россия" в Барнауле завершилось. В 20 часов воскресного вечера 28 мая закрылись все 60 участков. Итоговая явка составила 7,2%
Как сообщили в пресс-службе партии, члены счетных комиссий приступили к подсчету голосов. По предварительным итогам явка избирателей, принявших участие в праймериз "Единой России" по выборам в Гордуму Барнаула составила 7,2%. Это чуть более 37 тысяч человек.
Принять участие в голосовании могли все жители Барнаула по месту регистрации и при предъявлении паспорта.
"Для проведения голосования в счетные комиссии города было доставлено более 50 тысяч бюллетеней с фамилиями участников предварительного голосования. В этом году бюллетени снабжены дополнительными средствами защиты – специальными марками, изготовленными "Гознаком" и исключающими возможность подделки и других махинаций с бюллетенями", — сообщили в партии.
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В "Единой России" подчеркнули, что голосование было тайным и рейтинговым – избиратели могли проголосовать как за одного, так и нескольких кандидатов. Участники, получившие наибольшее количество голосов, будут выдвинуты кандидатами от партии на выборах в сентябре в Барнаульскую городскую думу.
Комментарии
"Это чуть более 37 тысяч человек."
И сколько из этих "чуть более..." - мун. и гос. служащие и члены их семей?
И сколько из этих мун. и гос. служащих пришли туда по зову сердца, а не по принуждению князя Милославского?
поржал от души! ну и сколько? а чо за бюджетников не вспомнил, про ментов, про военных (здоровенных)? выдумали либерасты свою хотелку по которой тока оне типо граждане России могущие типо "независимо " голосовать! фигле! особоодаренная кость, не косточка, не хрящик, хм! о, плоть! крайняя! ха-ха!
дед
ржи дальше
Будь тем, кто ты есть - мне всё равно.
да поржу конешно! чо плакать то? мне тож поровну! я высказал свое мнение, ты свое!