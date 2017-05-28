Пятая ежегодная церемония вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО 2017" прошла в Москве, пишет "Газета.Ru".
Самые авторитетные российские автомобильные журналисты из различных СМИ оценивали все модели, появившиеся на российском рынке в 2016 году, выбирая самые достойные по пяти основным критериям: соотношению цена-качество, дизайну, техническим инновациям, комфорту и практичности.
В номинации "Компактный городской автомобиль" лучшим был признан автомобиль Audi A3.
Победителем в номинации "Большой и представительский городской автомобиль" победил новый Volvo S90.
Лучшей в номинации "Компактный кроссовер" стала модель Hyundai Сreta.
В номинации "Большой кроссовер/внедорожник" победа досталась автомобилю Cadillac XT5.
В номинации "Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет" лучшим признан Nissan GTR.
Лучшим пикапом был признан новый Volkswagen Amarok.
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