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Главы законодательных органов Бийска и Рубцовска не будут получать зарплату

, ИА "Амител"
Об этом рассказал политический зампред правительства Алтайского края Виталий Снесарь

Фото: ap22.ru

Руководители законодательных органов Бийска и Рубцовска перестанут работать за деньги. Эти должности планируется перевести на неосвобожденную основу, как сейчас в Новоалтайске. Об этом в интервью газете "Алтайская правда" сказал заместитель председателя правительства Алтайского края – руководитель  администрации губернатора и правительства Виталий Снесарь.

"Зарплата руководителя представительного органа, его заместителя, содержание приемных, водителей – это, надо признать, серьезная статья расходов (...). В перспективе мы должны прийти к тому, чтобы председатели представительных органов в Бийске и Рубцовске работали на неосвобожденной основе, то есть не получали заработную плату из городских бюджетов. Думаю, этот важный вопрос будет поднят сразу после сентябрьских выборов при формировании нового состава представительных органов", — сказал Виталий Снесарь, явно выражая не только свое мнение, но и позицию регионального правительства.

Не будет зарплаты — больше вероятность, что на это место придет человек, действительно заинтересованный руководить представительным органом власти, считает Снесарь.

Зампред алтайского правительства подчеркнул, что председатель законодательного органа — такой же избранный депутат, как и его коллеги по думе. При этом у собрания депутатов "нет такого огромного количества представительных функций, которые диктовали бы необходимость содержать глав на неосвобожденной основе".

Опыт Новоалтайска, где председатель местной думы не получает заработную плату, он назвал успешным.

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"Тогда его решение выходило за рамки общих правил, но сегодня мы видим, что это не помешало ему успешно выстроить работу городского Совета депутатов, участвовать в жизни города и решать проблемы горожан.  При всем при этом такой шаг позволил сэкономить бюджет, а для весьма скромных бюджетов наших муниципалитетов дорога каждая копейка", — добавил чиновник.

А вот Барнаула это пока не коснется. Там председатель думы останется на заработной плате.

Такая реформа ожидает пока только два муниципалитета.

Но с сентября 2017 года города и районы ждет еще одна, более крупная реформа управления. По краю будет отменена система двуглавости. При ней муниципальным образованием руководили глава администрации (назначаемый по контракту сити-менеджер) и  глава города (председатель думы). С сентября будет только одна должность — глава города с функциями сити-менеджера. Вернется должность председателя законодательного органа.

Виталий Снесарь признал, что система двуглавости, введенная  в регионе семь лет назад, оказалась не особо действенной.

"К сожалению, когда-то приняв недостаточно продуманные нормы, мы запутались сами, запутали население на местах и в конечном итоге породили нездоровую конкуренцию на местах", — отметил он.


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Комментарии

29.05.2017 07:57
Яна

А в Третьяковском районе руководитель представительного органа всю жизнь работает на неосвобожденной основе, а содержание из районного бюджета получает ежемесячно!!! Зарплаты директора элеватора не хватает на хлеб с маслом.

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