Мужской хор из Австралии, распевающий советские и русские народные песни, покоряет соцсети. В интернете распространяются видеоролки с выступлениями коллектива Dustyeskу. Примечательно, что сам хор создан в небольшом австралийском городке Маллумбимби и никто из участников не знает русского языка. Смысл песни коллектив постигает через интернет-переводчик, а слова заучивает на слух. Сегодня в репертуаре хора такие песни, как "Очи черные", "Над волною голубою", "Ехал казак за Дунай". И что уж совсем неожиданно — "Красная Армия всех сильней", которая набирает большую популярность у австралийцев.
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