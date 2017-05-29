Власти Белгорода сумели снизить ипотеку до 3% годовых

Процентная ставка по ипотеке в Белгороде позволяет жителям города взять жилье почти по себестоимости — три процента годовых. Власти Белгорода приступили к реализации регионального проекта "Новая жизнь". Для этого они предложили застройщикам возвести дома, где стоимость квартиры не превышала бы 1,2 млн рублей, пишет Vistanews.ru

При этом треть от этой суммы будущие жильцы должны вносить еще на стадии строительства, а затем, после новоселья, ежемесячно платить по 14,5 тыс. рублей.

Отмечается, что на реализацию проекта было выделено 260 млн рублей из бюджета города.

Сейчас в городе уже ведется строительство 9 пятиэтажек на 600 квартир. 90 % этих квартир будут участвовать в программе, которая позволяет взять жилье в ипотеку под 3%. Оставшиеся 10 % будут проданы застройщиком на рыночных условиях.

По данным местных СМИ, сейчас за квартирами уже выстроилась огромная очередь. Желающих приобрести такие квартиры больше, чем самих квартир.

Власти пояснили, что в первую очередь жилье получат инвалиды, родители детей-инвалидов, семьи с детьми и неполные семьи. Также власти пообещали, что программа будет продолжена.