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Бассейн в "Изумрудном" парке Барнаула, возможно, будет демонтирован - Фишер

, ИА "Амител"
Старый арендатор предложил новому выкупить бассейн, но назначил слишком высокую цену

Построенный минувшим летом открытый бассейн в "Изумрудном" парке, скорее всего, будет демонтирован. Об этом сообщил корреспонденту портала Amic.ru новый арендатор парка Владимир Фишер.

Он пояснил, что в будущем планируется перенести в парк ряд мероприятий с центральной площади парка, но есть некоторые сложности. Одна из них – то, что центральная часть парка, свободная от деревьев, занята бассейном. При этом прежний арендатор готов его продать, но просит слишком высокую цену.    

"Центральная часть парка, где есть свободная от посадок площадка, занята. Там стоит летний бассейн, построенный еще предыдущим арендатором. Он предложил его выкупить, но назначил высокую цену. Скорее всего, будет решение бассейн демонтировать", — сказал Фишер.

Напомним, летом 2016 года вокруг постройки бассейна в парке "Изумрудный" разразился скандал. Администрация Барнаула заявила, что арендатор разрешения на его строительство не получал, и объявила постройку незаконной. По факту самовольного строительства администрация Октябрьского района обращалась в прокуратуру.

Подробнее: Власти Барнаула требуют остановить незаконную стройку в парке "Изумрудный"

Тем не менее бассейн-пляж заработал в барнаульском парке "Изумрудный" 31 июля. В группе "ВКонтакте" появилось сообщение, что пляж называется "Аквалэнд".

Были предусмотрены три зоны отдыха: песчаное побережье, нежная трава и деревянная палуба. Для гостей работали раздевалки, волейбольная площадка и площадка для детских игр. Время работы указывалось с 10 часов утра до последнего посетителя.

Впрочем, ему не удалось побить популярность комплекса открытых бассейнов в парке спорта Алексея Смертина, открывшегося также летом 2016 года.

Смотрите, как выглядит самый большой в Барнауле открытый бассейн в парке Смертина

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.05.2017 07:48
гость

Правильно, надо демонтировать и построить там высотку с кухнями-студиями.

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29.05.2017 08:50
местный житель

Оставьте в покое бассейн, для жителей центра, это ближайшее подобное место отдыха, способное при этом самоокупаться за сезон в отличие от большинства парковых аттракционов. А демонтировать свеже построенный и работоспособный комплекс, для провидения мифических мероприятий, которые могут вообще не приносить никакой выгоды арендаторам очень странных ход. Скорее всего таким образом территория парка подготавливается к застройки.

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