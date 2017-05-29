Пенсионный возраст в России повышают, руководствуясь заботой о будущих пенсионерах. Об этом говорил глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия 24" 28 мая 2017 года.

В частности, Кудрин заявил, что повысить возраст выхода на пенсию по старости необходимо для того, чтобы обеспечить рост пенсий на 30%.

Добиться этого, по словам экс-министра, планируется в течение шести лет. "Трудно собрать ресурсы, нужны реформы, в том числе повышение пенсионного возраста. Лучше на два-три года дольше поработать, но потом иметь более высокую пенсию", – заявил Кудрин. По его словам, многие пенсионеры уже "на это согласились".

Напомним, сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. С прошлого года разные структуры активно продвигают идею о повышении пенсионного возраста. Власти страны еще не объявили окончательный вердикт по этому вопросу. Также добавим, что в 2015 году средняя продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин – 77 лет.

Между тем с 1 января 2017 года в России вступил в силу закон, согласно которому пенсионный возраст для чиновников будет ежегодно повышаться. В результате чиновники-мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63.