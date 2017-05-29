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Поработать, чтобы пожить: Кудрин пояснил, зачем повышать пенсионный возраст

, ИА "Амител"
Работая дольше, можно заработать на достойную пенсию, считает бывший министр финансов

Пенсионный возраст в России повышают, руководствуясь заботой о будущих пенсионерах. Об этом говорил глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия 24" 28 мая 2017 года.

В частности, Кудрин заявил, что повысить возраст выхода на пенсию по старости необходимо для того, чтобы обеспечить рост пенсий на 30%.

Добиться этого, по словам экс-министра, планируется в течение шести лет. "Трудно собрать ресурсы, нужны реформы, в том числе повышение пенсионного возраста. Лучше на два-три года дольше поработать, но потом иметь более высокую пенсию", – заявил Кудрин. По его словам, многие пенсионеры уже "на это согласились".

Напомним, сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. С прошлого года разные структуры активно продвигают идею о повышении пенсионного возраста. Власти страны еще не объявили окончательный вердикт по этому вопросу. Также добавим, что в 2015 году средняя продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин – 77 лет.

Между тем с 1 января 2017 года в России вступил в силу закон, согласно которому пенсионный возраст для чиновников будет ежегодно повышаться. В результате чиновники-мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины  — в 63.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.05.2017 07:31
- гость -

Кудрин ты дебил? Работы нет. Здоровье к 60 уже ни к черту. Медицина в заднице. Хочешь бунт? Рано или поздно получишь. Вместе с вованом и димоном.

0  0
29.05.2017 07:51
гость

Кудрин молодец. А то пенсионеров и так развелось, а работающего населения мало, в ПФ отчислений мало идет. Вот до пенсии то многие уже и не доживут и пенсию платить не надо. Все для людей.

0  0
29.05.2017 07:53
к.к.к.

Кудрин, чё уж так совсем нагло о себе дорогом и о других чинушах?

0  0
29.05.2017 07:57
AgRous

Товарищ Кудрин, а можно люди будут сами решать: подольше им поработать, чтобы "заработать на достойную пенсию" или уйти в 55/60 и жить на то, что уде заработали? А чтобы пенсия была достойная - это уже и проблема государства в том числе

0  0
29.05.2017 07:59
месный

А где работать-то? После 40 уже на работу не берут. Чё офигели там совсем?

0  0
29.05.2017 08:03
- гость -

Отменить пенсию..сразу в гроб...Не можите идти на работу подыхайте с голоду...
Хорошо Кудрину сидит ,деньги получает и рассуждает ...у него деньги то есть ,подлечится ,отдохнет...

0  0
29.05.2017 08:06
кудрину

больше бояры в аптеки и мужики вымирают в 55 лет!

0  0
29.05.2017 08:09
- гость -

способ обмана населения напоминает метод гитлеровской Германии. а по поводу:-. Хочешь бунт? Рано или поздно получишь. Вместе с вованом и димоном.-чушь голимая.немощный человек не будет бунтовать,силы у него на это нет.по этому тут всегда угнетали слабых

0  0
29.05.2017 08:17
- гость -

"Для Алексея Кудрина уходить от ответа не в новинку. Ранее он отказался представлять на суд широкой общественности «стратегию развития России». Он заявил, что покажет свой труд только президенту. Оно и понятно. Программа предусматривает перевод здравоохранения и образования фактически на платную основу. Чтобы не стать куклой для битья раньше времени, Алексей Кудрин ушёл в подполье.
«Господин Кудрин прекрасно понимает, что он не может обмануть широкую общественность, — прокомментировал экономист Михаил Делягин. — За последние 30 лет национального предательства он и подобные ему, на мой взгляд, изолгались до такой степени, что уже никого не могут обмануть в российском обществе. Поэтому господин Кудрин плюёт на общество. Говорит: я не буду с вами разговаривать, вы здесь никто».
Конечно, можно избежать света телевизионных софитов. Этот прогул никто и не заметит. Равно как и спрятать «стратегию развития России» под семью замками. Но российский народ не обманешь. Если денег в кошельке с каждым днём становится всё меньше, вера в светлое будущее постепенно тает. Тем более, что «спаситель» отечественной экономики примеряет на себя роль тёмной лошадки финансового рынка и предлагает поверить на слово, что завтра будет лучше, чем вчера." (с)

0  0
29.05.2017 08:21
- гость -

Мы знаем, что Кудрин негодяй и предатель. А дальше-то что? К предательству и предателям отношение в РФ очень терпимое со времён Ельцина. С тех пор ничего принципиально не изменилось и в этом отношении..

0  0
29.05.2017 08:22
- гость -

Кудрин-кровопийца, отстань от нас!

0  0
29.05.2017 08:27
- гость -

29.05.2017 08:09 +100500! страна рабов страна господ бунтовать не может и стоит 1000 лет в позе прачки в отличии от Венесуэлы и Бразилии и Украины

0  0
29.05.2017 08:29
- гость -


- гость -
29.05.2017 08:09 +100500! страна рабов страна господ бунтовать не может и стоит 1000 лет в позе прачки в отличии от Венесуэлы и Бразилии и Украины\

Хорошо народ живет в этих странах?

0  0
29.05.2017 08:30
- гость -

В России было три революции и один госпереворот!
А уж сколько восстаний и бунтов было...

0  0
29.05.2017 08:30
- гость -

Кудрин -лучший друг Путина, кто отодвинет его от кормушки от кормушки?

0  0
29.05.2017 08:32
- гость -

Да у нас понижать надо пенсионный возраст, по всем критериям.
Качество жизни стремится к нулю...

0  0
29.05.2017 08:35
- гость -

Кудрин испугался открытых дебатов с Глазьевым.
Господин Кудрин прекрасно понимает, что он не может обмануть широкую общественность. За последние 30 лет национального предательства он и подобные ему изолгались до такой степени, что уже никого не могут обмануть в российском обществе. Поэтому господин Кудрин плюёт на общество. Говорит: я не буду с вами разговаривать, вы здесь никто.

0  0
29.05.2017 08:39
- гость -

"Мифы Кудрина — чёткая программа русской катастрофы." (с) - доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

0  0
29.05.2017 08:39
- гость -

"Я отвечаю, что не собираюсь даже обсуждать эти бредовые идеи, потому что Алексей Леонидович не понимает самой сути экономического кризиса», – резюмировал Катасонов.

0  0
29.05.2017 08:39
- гость -

29.05.2017 08:29 Всему своё время - Финляндия и Польша сбежали от России и прямо расцвели на глазах, что доказывает угнетение империей народов и кличку "Россия - тюрьма народов !"

0  0
29.05.2017 08:40
- гость -

Несмотря на записанный в Конституции социальный характер российского государства в правительстве по-прежнему царят оголтело рыночные подходы. Кризис, в котором оказалась пенсионная система страны, предложено преодолеть за счет самих граждан. Им будет предложено самостоятельно формировать часть своей будущей пенсии, либо отказаться от нее в будущем. Концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК), подготовленная Минфином и Центробанком уже внесена в правительство. Ожидается, что она может заработать уже с 2019 года.

0  0
29.05.2017 08:41
- гость -

Президент является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина.
У нас не парламентская республика, а президентская. У нас президентское Правительство, которое проводит президентский курс.
Президент в соответствии с Конституцией РФ назначает Председателя Правительства и обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие Правительства и других органов государственной власти.
Постановления и распоряжения Правительства в случае их противоречия Конституции могут быть отменены Президентом.
Президент РФ вправе принять решение об отставке Правительства, назначать и освобождать должностных лиц РФ, занимающих ключевые посты на федеральном уровне.


Когда же граждане России поймут, что до жизни такой их довели ни Правительство, ни Медведев, ни либералы и ни внешние враги, как их убеждает телевизор.

0  0
29.05.2017 08:42
- гость -

На тепленьких местах обеспечили себе, детям и внукам хорошую жизнь, а нас совсем закабалить хотят.
Их бы уборщицей за 5 тыс. в 60- 65 лет или грузчиком, а в шахту не хотят?!

0  0
29.05.2017 08:46
- гость -

29.05.2017 08:30 Октябрьская Революция(точнее-переворот!) - случайность, как и путч 91! Известно публичное заявление Ленина в январе 1917 года в Швейцарии, что он не рассчитывает дожить до революции.

0  0
29.05.2017 08:47
С Просторов Интернета

"Просто мы живучие, как тараканы. Чем нас только не пробовали уморить: приватизация, кризисы, дефолт, пойло, наркотики, безработица, грошовая зарплата, недообразование, недомедицина, отказ от ГОСТов, ГМО, непомерные процентные ставки, непомерные налоги и сборы, мизерные пенсии, бандитизм, проституция, коллекторы, педофилы, бесправие и пр. А мы выживаем. - Выживаем и все. Ну что с нами делать? Ну не напалмом же нас выжигать.
Естественно, следующим шагом должен быть постепенный отказ в пенсионном обеспечении. И от зарплат тоже. В замену - продовольственные карточки. А не нравится - получи дубинкой по башке, уплати штраф, отправляйся на кичу, свободный граджанин социальноориентированной страны." (с)

0  0
29.05.2017 08:51
- гость -

Пенсии в современной России будут постепенно отменять .
Пенсии , это пережиток Советского прошлого.

0  0
29.05.2017 08:53
- гость -

Видимо опять будут грабить. И очень жестко и нагло.

0  0
29.05.2017 08:53
- гость -

Вот и пусть Кудрин дворником ещё лет 20 ползает на карачках. Да стрелять людей за день выхода на пенсию или закон, чтобы сами вешались. Кудрину помогу.

0  0
29.05.2017 08:53
- гость -

"Для Алексея Кудрина уходить от ответа не в новинку. Ранее он отказался представлять на суд широкой общественности «стратегию развития России». Он заявил, что покажет свой труд только президенту

Если это правда - гнать взашей этого бухгалтера выполняющего глобалисткий заказ поганой метлой.

А стратегия развития она уже давно есть. Представлена профессором кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства ВЮ Катасоновым. Публикуйте его труды "Экономика Сталина" и "Мировая кабала по..."

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