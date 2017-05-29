Пенсионный возраст в России повышают, руководствуясь заботой о будущих пенсионерах. Об этом говорил глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия 24" 28 мая 2017 года.
В частности, Кудрин заявил, что повысить возраст выхода на пенсию по старости необходимо для того, чтобы обеспечить рост пенсий на 30%.
Добиться этого, по словам экс-министра, планируется в течение шести лет. "Трудно собрать ресурсы, нужны реформы, в том числе повышение пенсионного возраста. Лучше на два-три года дольше поработать, но потом иметь более высокую пенсию", – заявил Кудрин. По его словам, многие пенсионеры уже "на это согласились".
Напомним, сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. С прошлого года разные структуры активно продвигают идею о повышении пенсионного возраста. Власти страны еще не объявили окончательный вердикт по этому вопросу. Также добавим, что в 2015 году средняя продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин – 77 лет.
Между тем с 1 января 2017 года в России вступил в силу закон, согласно которому пенсионный возраст для чиновников будет ежегодно повышаться. В результате чиновники-мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63.
Комментарии
Кудрин ты дебил? Работы нет. Здоровье к 60 уже ни к черту. Медицина в заднице. Хочешь бунт? Рано или поздно получишь. Вместе с вованом и димоном.
Кудрин молодец. А то пенсионеров и так развелось, а работающего населения мало, в ПФ отчислений мало идет. Вот до пенсии то многие уже и не доживут и пенсию платить не надо. Все для людей.
Кудрин, чё уж так совсем нагло о себе дорогом и о других чинушах?
Товарищ Кудрин, а можно люди будут сами решать: подольше им поработать, чтобы "заработать на достойную пенсию" или уйти в 55/60 и жить на то, что уде заработали? А чтобы пенсия была достойная - это уже и проблема государства в том числе
А где работать-то? После 40 уже на работу не берут. Чё офигели там совсем?
Отменить пенсию..сразу в гроб...Не можите идти на работу подыхайте с голоду...
Хорошо Кудрину сидит ,деньги получает и рассуждает ...у него деньги то есть ,подлечится ,отдохнет...
больше бояры в аптеки и мужики вымирают в 55 лет!
способ обмана населения напоминает метод гитлеровской Германии. а по поводу:-. Хочешь бунт? Рано или поздно получишь. Вместе с вованом и димоном.-чушь голимая.немощный человек не будет бунтовать,силы у него на это нет.по этому тут всегда угнетали слабых
"Для Алексея Кудрина уходить от ответа не в новинку. Ранее он отказался представлять на суд широкой общественности «стратегию развития России». Он заявил, что покажет свой труд только президенту. Оно и понятно. Программа предусматривает перевод здравоохранения и образования фактически на платную основу. Чтобы не стать куклой для битья раньше времени, Алексей Кудрин ушёл в подполье.
«Господин Кудрин прекрасно понимает, что он не может обмануть широкую общественность, — прокомментировал экономист Михаил Делягин. — За последние 30 лет национального предательства он и подобные ему, на мой взгляд, изолгались до такой степени, что уже никого не могут обмануть в российском обществе. Поэтому господин Кудрин плюёт на общество. Говорит: я не буду с вами разговаривать, вы здесь никто».
Конечно, можно избежать света телевизионных софитов. Этот прогул никто и не заметит. Равно как и спрятать «стратегию развития России» под семью замками. Но российский народ не обманешь. Если денег в кошельке с каждым днём становится всё меньше, вера в светлое будущее постепенно тает. Тем более, что «спаситель» отечественной экономики примеряет на себя роль тёмной лошадки финансового рынка и предлагает поверить на слово, что завтра будет лучше, чем вчера." (с)
Мы знаем, что Кудрин негодяй и предатель. А дальше-то что? К предательству и предателям отношение в РФ очень терпимое со времён Ельцина. С тех пор ничего принципиально не изменилось и в этом отношении..
Кудрин-кровопийца, отстань от нас!
29.05.2017 08:09 +100500! страна рабов страна господ бунтовать не может и стоит 1000 лет в позе прачки в отличии от Венесуэлы и Бразилии и Украины
- гость -
29.05.2017 08:09 +100500! страна рабов страна господ бунтовать не может и стоит 1000 лет в позе прачки в отличии от Венесуэлы и Бразилии и Украины\
Хорошо народ живет в этих странах?
В России было три революции и один госпереворот!
А уж сколько восстаний и бунтов было...
Кудрин -лучший друг Путина, кто отодвинет его от кормушки от кормушки?
Да у нас понижать надо пенсионный возраст, по всем критериям.
Качество жизни стремится к нулю...
Кудрин испугался открытых дебатов с Глазьевым.
Господин Кудрин прекрасно понимает, что он не может обмануть широкую общественность. За последние 30 лет национального предательства он и подобные ему изолгались до такой степени, что уже никого не могут обмануть в российском обществе. Поэтому господин Кудрин плюёт на общество. Говорит: я не буду с вами разговаривать, вы здесь никто.
"Мифы Кудрина — чёткая программа русской катастрофы." (с) - доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.
"Я отвечаю, что не собираюсь даже обсуждать эти бредовые идеи, потому что Алексей Леонидович не понимает самой сути экономического кризиса», – резюмировал Катасонов.
29.05.2017 08:29 Всему своё время - Финляндия и Польша сбежали от России и прямо расцвели на глазах, что доказывает угнетение империей народов и кличку "Россия - тюрьма народов !"
Несмотря на записанный в Конституции социальный характер российского государства в правительстве по-прежнему царят оголтело рыночные подходы. Кризис, в котором оказалась пенсионная система страны, предложено преодолеть за счет самих граждан. Им будет предложено самостоятельно формировать часть своей будущей пенсии, либо отказаться от нее в будущем. Концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК), подготовленная Минфином и Центробанком уже внесена в правительство. Ожидается, что она может заработать уже с 2019 года.
Президент является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина.
У нас не парламентская республика, а президентская. У нас президентское Правительство, которое проводит президентский курс.
Президент в соответствии с Конституцией РФ назначает Председателя Правительства и обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие Правительства и других органов государственной власти.
Постановления и распоряжения Правительства в случае их противоречия Конституции могут быть отменены Президентом.
Президент РФ вправе принять решение об отставке Правительства, назначать и освобождать должностных лиц РФ, занимающих ключевые посты на федеральном уровне.
Когда же граждане России поймут, что до жизни такой их довели ни Правительство, ни Медведев, ни либералы и ни внешние враги, как их убеждает телевизор.
На тепленьких местах обеспечили себе, детям и внукам хорошую жизнь, а нас совсем закабалить хотят.
Их бы уборщицей за 5 тыс. в 60- 65 лет или грузчиком, а в шахту не хотят?!
29.05.2017 08:30 Октябрьская Революция(точнее-переворот!) - случайность, как и путч 91! Известно публичное заявление Ленина в январе 1917 года в Швейцарии, что он не рассчитывает дожить до революции.
"Просто мы живучие, как тараканы. Чем нас только не пробовали уморить: приватизация, кризисы, дефолт, пойло, наркотики, безработица, грошовая зарплата, недообразование, недомедицина, отказ от ГОСТов, ГМО, непомерные процентные ставки, непомерные налоги и сборы, мизерные пенсии, бандитизм, проституция, коллекторы, педофилы, бесправие и пр. А мы выживаем. - Выживаем и все. Ну что с нами делать? Ну не напалмом же нас выжигать.
Естественно, следующим шагом должен быть постепенный отказ в пенсионном обеспечении. И от зарплат тоже. В замену - продовольственные карточки. А не нравится - получи дубинкой по башке, уплати штраф, отправляйся на кичу, свободный граджанин социальноориентированной страны." (с)
Пенсии в современной России будут постепенно отменять .
Пенсии , это пережиток Советского прошлого.
Видимо опять будут грабить. И очень жестко и нагло.
Вот и пусть Кудрин дворником ещё лет 20 ползает на карачках. Да стрелять людей за день выхода на пенсию или закон, чтобы сами вешались. Кудрину помогу.
"Для Алексея Кудрина уходить от ответа не в новинку. Ранее он отказался представлять на суд широкой общественности «стратегию развития России». Он заявил, что покажет свой труд только президенту
Если это правда - гнать взашей этого бухгалтера выполняющего глобалисткий заказ поганой метлой.
А стратегия развития она уже давно есть. Представлена профессором кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства ВЮ Катасоновым. Публикуйте его труды "Экономика Сталина" и "Мировая кабала по..."