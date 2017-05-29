Приз жюри Каннского кинофестиваля получил российский режиссер Андрей Звягинцев за семейную драму "Нелюбовь", передает ТАСС.
На вручении приза режиссер сказал, что это командная заслуга: "Это все мои близкие друзья, это люди, с которыми мы уже много лет делаем кино. Это мой продюсер Александр Роднянский, Миша Кричман, который здесь в зале, мой ближайший друг Олег Негин, который автор сценария".
Напомним, фильм рассказывает об отношениях в московской семье. Родители находятся в ситуации развода, когда их 12-летний сын неожиданно исчезает. После просмотра картины зрители Каннского кинофестиваля устроили десятиминутную овацию.
27 мая Международная федерация кинопрессы наградила премией еще один российский фильм — "Теснота" Кантемира Балагова. Картина была показана на конкурсе "Особый взгляд". Она рассказывает о еврейской семье из Нальчика. Их младший сын похищен, и за него потребовали большой выкуп.
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получил наград Каннского фестиваля
Получил так получил, только что?