Фото: enewz.ru
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов призвал пограничников построить на востоке страны "непреодолимую крепость". Соответствующее заявление он сделал в своем поздравлении ко Дню пограничника, опубликованное на сайте СНБО, передает РИА Новости.
При этом Турчинов отметил, что на западе страны границу необходимо возвести "по европейским стандартам", а на востоке — "создать непреодолимую крепость". Также он выразил уверенность, что украинские пограничники "достойно выполнят задачи", поставленные страной.
Напомним, что ранее, анонсируя наступление в Донбассе, секретарь СНБО призвал силовиков "не проскочить границу".
Агентство отмечает, что в мае 2015 года экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил о начале строительства "реальной государственной границы" с РФ. Проект получил название "Стена", а позже по предложению самого Яценюка был переименован в "Европейский вал". Граница представляет собой забор из сетки, колючей проволоки и рвов. В Раде проект премьера прозвали "огородной решеткой" и "ямой стоимостью 4 миллиарда гривен".
Комментарии
лучников больше делайте )))