Фото: carlsbadautoservice.com
Заторы в четыре балла образовались на барнаульских улицах в понедельник, 29 мая. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее затруднено движение на проспекте Строителей в районе его пересечения с улицей Челюскинцев, Красноармейским проспектом и на площади Октября. Там скорость движения машин не превышает 5-10 километров в час.
Также пробки наблюдаются на Красноармейском проспекте (в районе пересечения с улицей Ползунова), на Цеховой улице, на пересечении Павловского тракта и улицы Попова, а также на шоссе Ленточный Бор.
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