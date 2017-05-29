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Эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCry

, ИА "Амител"
Специалисты отмечают, что вирус-вымогатель могли создать выходцы из Южного Китая, Гонконга, Тайваня или Сингапура

Фото: theloadstar.co.uk

Специалисты по кибербезопасности установили возможных создателей вируса-вымогателя WannaСry: ими могут являться выходцы из Южного Китая, Гонконга, Тайваня или Сингапура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

По данным издания, эксперты американской компании Flashpoint провели лингвистический анализ кода вируса, который показал, что его создатель — носитель диалекта китайского языка. В первичном коде был использован термин, характерный для южных областей Китая, Гонконга, Тайваня и Сингапура, подчеркивают исследователи. Кроме этого, они установили, что изначально код был написан на китайском, а позже переведен на английский язык.

Агентство напоминает, что ранее американская компания Symantec, которая занимается разработкой антивирусного ПО, заявляла, что вирус могли создать хакеры из Северной Кореи.

Хакеры провели атаку на компьютеры под управлением Windows в 74 странах 12 мая текущего года. Всего было совершено 45 тысяч кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, при этом самое большое число попыток заражений зафиксировали в РФ. За расшифровку данных хакеры требовали от каждой жертвы заплатить по 600 долларов в криптовалюте Bitcoin. Преступники использовали шпионское ПО, украденное у Агентства нацбезопасности Соединенных Штатов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.05.2017 11:05
- гость -

А разве хакеры не взяли за основу вредоносную программу АНБ США Eternal Blue слегка подкорректировав её код?

По словам экспертов, инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева" был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

Наглядное пособие того, как нужно вести пропаганду - обязательно нужно представить виновным во всем своих противников.
Сами создали вирус, а теперь валят все на других.

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29.05.2017 12:06
- гость -

а то кровавая гэбня не могла использовать термин, характерный для южных областей Китая, Гонконга, Тайваня и Сингапура, причём к визиту пути в Европу и скандалу "русские хакеры" - удобный перевод стрелок.

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