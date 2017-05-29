Фото: perepel-krym.ru
Полицейские в Каменском районе задержали мужчину, которого подозревают в совершении квартирной кражи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отмечается, что с заявлением о пропаже вещей в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестные похитили у него электрочайник, шкаф, деревянный стол и расширительный бак.
Во время работы по заявлению стражи порядка установили, что к краже может быть причастен 45-летний мужчина. Спустя некоторое время полицейские нашли его, подозреваемый признался во всем и сказал, что похищенное имущество находится у него дома. Позже его изъяли.
По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбудили уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
Комментарии
Это все достижения алтайских полицейских за последнее время?
раскрыли ограбление века! ура!
Ну хоть чайники могут находить. Для бедных и пропажа чайника-горе.
5 лет условно и 300 тыс рублей штрафа подлецу
ну да шубохранилища платоны недимоны виолончелисты лярдами воруют и ордена получают...а простому мужику 6 лет за чайник!!!
29.05.2017 11:59
- гость -
Быстрее бы такой простой мужик колеса у твоего рыдвана снял. Тогда бы ты тоже в его защиту выступал/а?