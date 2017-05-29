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Член элитной парашютной группы ВМС США погиб в воскресенье, 28 мая, во время исполнения демонстрационного прыжка на праздничном мероприятии в районе города Джерси-Сити (штат Нью-Джерси). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ВМС.
Инцидент произошел рядом с парком Либерти, который расположен на берегу Нью-Йоркской бухты, и пришелся на Неделю флота. Из-за невыясненных причин парашют военного не раскрылся, и он упал в воды канала рядом с устьем реки Гудзон. Отмечается, что ему пришлось отстегнуть экипировку, чтобы упасть в воду, а не на жесткую поверхность. Парашютиста, имя которого скрывается, доставили в больницу, где медики констатировали его гибель.
Уточняется, что военнослужащий входил в состав демонстрационной парашютной группы, преимущественно состоящей из проходящих службу бойцов сил специального назначения ВМС Соединенных Штатов. Представители военно-морских сил Америки и правоохранительные органы ведут расследование инцидента.
Отмечается, что Неделя флота проходит в Нью-Йорке каждый год. В текущем году она является уже 29-й. В мероприятии участвуют пять кораблей ВМС США, два катера Береговой охраны, четыре катера Военно-морской академии, экспедиционно-океанографическое судно, а также порядка 3,7 тысячи американских военных моряков и морских пехотинцев. Неделя флота традиционно включает демонстрации военно-морской техники и приуроченные ко Дню поминовения мероприятия. Он отмечается в последний понедельник мая как дань памяти погибшим и пропавшим без вести в ходе американских военных кампаний.
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